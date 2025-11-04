Достижения.рф

Российские военные уничтожили иностранных наемников ВСУ в ДНР

ВС РФ сорвали план иностранных наемников деблокировать группировку ВСУ в ДНР
Фото: iStock/Aleksandr Golubev

Российские военные пресекли три попытки деблокирования окруженной группировки ВСУ силами иностранных наемников из села Гришино в ДНР. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ в своем телеграм-канале.



По данным ведомства, на этом участке фронта вражеская армия потеряла свыше тридцати солдат.

Ранее разведчик группировки войск «Центр» с позывным «Лютый» заявил, что украинское командование привлекает иностранных наемников для деблокирования своих военнослужащих в Красноармейске.

Перед этим сообщалось, что ВС РФ ударили высокоточным оружием по объектам ВПК Украины и военному аэродрому.

Лидия Пономарева

