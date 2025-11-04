Российские военные уничтожили иностранных наемников ВСУ в ДНР
ВС РФ сорвали план иностранных наемников деблокировать группировку ВСУ в ДНР
Российские военные пресекли три попытки деблокирования окруженной группировки ВСУ силами иностранных наемников из села Гришино в ДНР. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ в своем телеграм-канале.
По данным ведомства, на этом участке фронта вражеская армия потеряла свыше тридцати солдат.
Ранее разведчик группировки войск «Центр» с позывным «Лютый» заявил, что украинское командование привлекает иностранных наемников для деблокирования своих военнослужащих в Красноармейске.
Перед этим сообщалось, что ВС РФ ударили высокоточным оружием по объектам ВПК Украины и военному аэродрому.
Читайте также: