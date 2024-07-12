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Украина на протяжении десяти лет готовилась к масштабному конфликту с Россией. Об этом сообщил член президиума общероссийской организации «Офицеры России», ветеран спецподразделений полковник Тимур Сыртланов, чьи слова приводит РИА Новости.
Он заявляет, что ВСУ готовились к боевым действиям, начиная с присоединения Крыма к России в 2014 году. За это время она развила агентурную сеть и завербовала сотни диверсантов, в том числе на территории России. Сыртланов заявляет, что большую часть из них принуждают к атакам против России физическим насилием или шантажом.
Ранее в Крыму сотрудники ФСБ задержали 42-льетнего жителя, собирающего сведения о ВС РФ и передающего их на Украину. Его обвинили в шпионаже.
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