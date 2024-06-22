Польская армия сообщила о «напряженной ночи» из-за взрывов на Украине

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Польские военные пережили «очень напряженную ночь» с 21 на 22 июня из-за взрывов на Украине. Об этом в социальных сетях сообщило командование Вооруженных сил Польши. Отмечено что сложности затронули польскую противовоздушную оборону, поскольку под ударом были украинские приграничные районы.
Истребители Польши, а также самолеты союзников подняли в воздух из-за так называемой «интенсивной активности» дальней авиации РФ.
Спустя пару часов они возвратились на базу из-за снижения угрозы ударов по приграничным территориям. Прошлой ночью на Украине два раза объявляли воздушную тревогу. Взрывы зафиксированы в Харькове, а также под Одессой и Львовом.
Россия продолжает спецоперацию на Украине с конца февраля 2022 года.
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Спустя пару часов они возвратились на базу из-за снижения угрозы ударов по приграничным территориям. Прошлой ночью на Украине два раза объявляли воздушную тревогу. Взрывы зафиксированы в Харькове, а также под Одессой и Львовом.
Россия продолжает спецоперацию на Украине с конца февраля 2022 года.
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Никита Кротов