Фото: iStock/vadimrysev
Журналисты из Португалии нагнетают русофобский фон, искажают факты и пишут, что посольство их страны в Киеве повредил удар со стороны РФ. В посольстве России в Португалии отвергают эти обвинения — ущерб зданию дипмиссии Португалии причинила работа украинской системы ПВО.
Российская сторона опубликовала в Telegram-канале опровержение обвинения в адрес Москвы, подчеркнув, что российские вооружённые силы наносят удары исключительно по военным объектам.
В диппредставительстве отметили, что украинская ПВО неоднократно демонстрировала свою неэффективность, что привело к разрушениям в городской черте.
Также было указано, что режим Владимира Зеленского размещает военные объекты и средства ПВО в густонаселённых районах, используя гражданскую застройку как живой щит.
Российское посольство выразило обеспокоенность русофобской риторикой португальских СМИ, обвиняющих Москву в атаке на здание дипмиссии, и призвало к объективному освещению событий.
Читайте также:
Орловскую область массово атаковали БПЛА ВСУ, загорелась нефтебаза
Узнали число госпитализированных жителей Рыльска после обстрела ВСУ
«Вели себя как нелюди»: в Курской области рассказали о расстрелах ВСУ мирных граждан
«Так, по данным Министерства обороны России, 20 декабря этого года в украинской столице были поражены пункт управления СБУ, конструкторское бюро «Луч», занимающееся разработкой и производством ракетного вооружения, и позиции ЗРК Patriot. Это стало ответом на украинский обстрел Ростовской области с использованием американских и английских ракет ATACMS и Storm Shadow 18 декабря», — уточнялось в сообщении.
В диппредставительстве отметили, что украинская ПВО неоднократно демонстрировала свою неэффективность, что привело к разрушениям в городской черте.
Также было указано, что режим Владимира Зеленского размещает военные объекты и средства ПВО в густонаселённых районах, используя гражданскую застройку как живой щит.
«Живой щит»: глава Чечни обвинил ВСУ в укрытии за гражданскими
Российское посольство выразило обеспокоенность русофобской риторикой португальских СМИ, обвиняющих Москву в атаке на здание дипмиссии, и призвало к объективному освещению событий.
Читайте также:
Орловскую область массово атаковали БПЛА ВСУ, загорелась нефтебаза
Узнали число госпитализированных жителей Рыльска после обстрела ВСУ
«Вели себя как нелюди»: в Курской области рассказали о расстрелах ВСУ мирных граждан
Мария Моисеева