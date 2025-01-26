Польский генерал раскрыл, что ждет Трампа после ультиматума Путину

Слева направо: Владимир Путин и Дональд Трамп (Фото: kremlin.ru)
Американский президент Дональд Трамп не заставит уступить российского лидера Владимира Путина, считает польский генерал Богуслав Пацек в беседе с журналистами Gazeta.pl.
«Что бы ни придумал Трамп, он не в состоянии заставить Путина пойти на уступки. Санкции против Москвы ничего не изменят. Это скорее дипломатическая риторика, чем фактическая убежденность, что это что-то даст», — сказал офицер.
Пацек уточнил, что отказ западных союзников Киева от планов принять Украину в НАТО, а также отмена санкционных ограничений мешают прийти к соглашению по кризису на Украине.
Путин же заявил, что готов говорить со своим американским коллегой про все направления, представляющие интерес для обоих государств.
Перед этим стало известно, что Трамп желает встретиться с Путиным.
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Никита Кротов