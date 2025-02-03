«Не хотим раскрывать карты»: Стало известно, что НАТО держит в тайне от Путина

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У НАТО есть тактика переговоров по украинскому конфликту, которая держится в секрете от российского президента Владимира Путина. Об этом заявил генсек Североатлантического альянса Марк Рютте. Его слова приводит издание Newsweek.
«У нас есть некоторые идеи касательно того, как могут пройти переговоры по Украине. Мы не хотим раскрывать Путину все карты, мы держим нашу тактику в тайне», — сказал Рютте.
Он добавил, что российская сторона должна присутствовать на переговорах, поскольку это — необходимый элемент для решения кризиса на Украине.
Перед этим стало известно, что украинские ВВС подтвердили гибель своего летчика Ивана Болотова. При этом не говорится, на чем именно летел военнослужащий. Уточнялось лишь, что ему 24 года.
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