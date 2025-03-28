«Помогает в травле и убийствах»: Девочка, попавшая в 11 лет в список «Миротворца»*, обвинила его в терроре

Екатерина Темнова (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)
16-летняя писательница из Луганска Фаина Савенкова, включенная в базу сайта «Миротворец»* на Украине в 2021 году (она была совсем еще ребенком), обвинила ресурс в пособничестве террору. Девушка выразила свое недовольство в диалоге c ТАСС.
Ее комментарий связан с новостями о добавлении очередной несовершеннолетней девочки в список «Миротворца»*. 27 марта выяснилось, что главная героиня фильма «Манюня» Екатерина Темнова попала в базу запрещенного на территории РФ ресурса. Юной звезде 14 лет, но за съемки в крымском лагере «Артек» она уже «поплатилась».
16-летняя Фаина призвала Темнову быть осторожнее, но не поддаваться страху.
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*сайт «Миротворец» признан экстремистским и запрещен в РФ
«Сайт «Миротворец»* нарушает все международные законы. Он не только собирает информацию о людях, находящихся на этом сайте, но и помогает украинским спецслужбам в организации травли и убийств», — сказала Савенкова.Савенкова отметила, что лично испытала, какие последствия тебя ждут после попадания в реестр украинского сайта. Ей слали угрозы, а несколько раз и вовсе происходили ситуации, опасные для жизни.
16-летняя Фаина призвала Темнову быть осторожнее, но не поддаваться страху.
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*сайт «Миротворец» признан экстремистским и запрещен в РФ
Мария Моисеева