Помощник президента России Юрий Ушаков: биография, карьера и переговоры РФ и США в 2025 году

Юрий Ушаков (фото: РИА Новости / Сергей Бобылев)
Юрий Викторович Ушаков — российский дипломат и политический деятель, помощник президента России по внешнеполитическим вопросам с 2012 года. «Радио 1» расскажет о его биографии, профессиональном пути и политических достижениях.
Биография Юрия Ушакова
Ранние годы и образование
Юрий Ушаков родился 13 марта 1947 года в Москве. В 1970 году он окончил Московский государственный институт международных отношений (МГИМО), после чего начал свою карьеру в Министерстве иностранных дел СССР.
Первым серьезным назначением для молодого дипломата стала работа в посольстве СССР в Дании, где он с 1970 года выполнял обязанности дежурного референта и переводчика, а в 1974 году получил повышение до атташе.
В середине 1970-х годов он вернулся в Москву и занимал различные должности в отделе Скандинавских стран, а затем в генеральном секретариате Министерства иностранных дел СССР.
В 1977 году защитил диссертацию в Дипломатической академии МИД и получил степень кандидата исторических наук.
С 1986 по 1992 год Ушаков работал в посольстве СССР, а затем России в Дании, где занимал должности заместителя главы миссии и советника-посланника. В 1989 году окончил курсы повышения квалификации при Дипломатической академии МИД. Он свободно владеет английским и датским языками.
Дипломатическая и политическая карьера
Работа в МИД России
После распада СССР Ушаков продолжил карьеру в Министерстве иностранных дел России. В 1992 году он был назначен руководителем департамента общеевропейского сотрудничества МИД, где отвечал за взаимодействие России с международными организациями, такими как ОБСЕ, ЕС, НАТО и Совет Европы.
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В 1996 году получил должность постоянного представителя России при ОБСЕ в Вене.
В январе 1998 года был назначен заместителем министра иностранных дел России Игоря Иванова. В его обязанности входила координация взаимодействия России с ООН и курирование лингвистической и архивной служб МИДа.
Посол России в США
В январе 1998 года Ушаков был назначен заместителем министра иностранных дел России, а в декабре того же года стал послом России в США. В этом статусе он также представлял Россию в Организации американских государств в Вашингтоне.
Во время работы в США политик активно участвовал в формировании российско-американской повестки. В 2003 году в статье для «Коммерсанта» он описал характер отношений между двумя странами термином stop and go, что означало «шаг назад, два шага вперед». Он отмечал, что, несмотря на отсутствие прежней конфронтации, Москва и Вашингтон еще не научились выстраивать сотрудничество на основе баланса интересов.
К концу 2000-х годов позиция Ушакова в отношении США ужесточилась. В 2007 году в статье для Los Angeles Times он выразил недовольство тем, что США используют Россию только тогда, когда это выгодно Вашингтону, а в остальное время игнорируют ее интересы.
В мае 2008 года Ушаков вернулся в Россию и занял пост заместителя руководителя аппарата правительства РФ.
Владимир Путин и Юрий Ушаков (фото: РИА Новости / Михаил Климентьев)
Работа в правительстве России
С 2008 по 2012 год Юрий Ушаков работал в аппарате правительства России, где отвечал за координацию внешнеполитической деятельности страны. В этот период пост премьер-министра занимал Владимир Путин.
Коммерсантъ называл Ушакова «главным внешнеполитическим советником премьера» Владимира Путина.
Работа в администрации президента
В мае 2012 года, после возвращения Владимира Путина на пост президента России, Ушаков был назначен его помощником по внешнеполитическим вопросам. В этой должности он был переназначен в 2018 и 2024 годах.
Помимо работы в администрации президента, с 2012 года Юрий Ушаков входит в наблюдательный совет госкорпорации «Росатом», а также ранее входил в набсовет «Ростеха».
В 2023 году он попал под санкции Украины.
Юрий Ушаков и российско-американские переговоры в 2025 году
В феврале 2025 года, после возвращения Дональда Трампа в Белый дом, начались активные переговоры между Россией и США по вопросам урегулирования конфликта на Украине.
17 февраля 2025 года Юрий Ушаков вместе с главой МИД России Сергеем Лавровым прибыл в Эр-Рияд (Саудовская Аравия) для встречи с американской делегацией. По словам пресс-секретаря Кремля Дмитрия Пескова, переговоры касались восстановления российско-американских отношений и подготовки к возможным переговорам по украинскому урегулированию.
18 февраля 2025 года прошли переговоры с американской делегацией.
Юрий Ушаков и Сергей Лавров (фото: РИА Новости / Григорий Сысоев
По итогам встречи Юрий Ушаков заявил, что переговоры прошли «неплохо», и стороны договорились учитывать интересы друг друга.
Кроме того, Ушаков подчеркнул, что перемирие, на которое согласилась Украина после переговоров в Джидде, носит временный характер. По его словам, Россия стремится к долгосрочному миру, однако нынешнее затишье на фронте лишь дает украинской армии передышку.
Награды и звания
За заслуги перед страной Юрий Ушаков удостоен множества государственных наград:
- Полный кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством»;
- Орден Почета (2004);
- Орден Дружбы (2008);
- Орден «Манас» III степени (Киргизия, 2017);
- Орден Сербского знамени II степени (Сербия, 2019);
- Орден Дружбы (Казахстан, 2019).
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