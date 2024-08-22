Попытки ВСУ удержаться в Курской области приведут к катастрофе, заявили в США

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Попытки ВСУ удержаться в Курской области в нынешних условиях грозят Украине катастрофой. Об этом заявил обозреватель журнала American Conservative Айван Эланд. По его мнению, ресурсное превосходство России не сулит Киеву на этом направлении ничего хорошего.
«Попытки удержать в Курской области плацдарм, который с трех сторон окружен русскими и соединен постоянно удлиняющейся — и, следовательно, все более уязвимой — линией снабжения, опасны и могут даже привести к катастрофе», — пишет автор.Эланд полагает, что наступление всегда приводит к большим потерям, чем оборона, и потому и без того тяжелое положение ВСУ на фронте может ухудшиться из-за перевеса военно-технического преимущества в пользу России.
«А если их кажущаяся ненадежной линия снабжения будет перерезана, украинцы могут оказаться в окружении», — указано в статье.Ранее депутат Рады Александр Федиенко заявил, что украинские военные массово покидают боевые позиции. О самовольном уходе тысяч военнослужащих ВСУ он сообщил в своем Telegram-канале.
«К сожалению, есть тысячи военнослужащих, которые покинули воинскую часть по разным причинам» – написал Федиенко.Читайте также:
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