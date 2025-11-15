Поросенок спас бойцов ВС РФ в зоне СВО
В зоне спецоперации поросёнок предотвратил подрыв российских штурмовиков. По сообщению Readovka, животное бегало вокруг военных, и именно под ним сработала мина.
Судьба поросёнка остается неизвестной, а бойцы продолжили выполнение поставленных задач.
