Поросенок спас бойцов ВС РФ в зоне СВО

Фото: istockphoto/baiajaku

В зоне спецоперации поросёнок предотвратил подрыв российских штурмовиков. По сообщению Readovka, животное бегало вокруг военных, и именно под ним сработала мина.



Судьба поросёнка остается неизвестной, а бойцы продолжили выполнение поставленных задач.

Ранее, 13 ноября, сообщалось, что на филиппинском острове Себу кот спас семью от наводнения. Пришедший 4 числа тайфун «Тино» спровоцировал резкий подъём воды в городе Талисай, но четырёхлетний питомец по кличке Неко своим беспокойным поведением разбудил домочадцев.

Благодаря ему семья Агуспина избежала беды.

Никита Кротов

