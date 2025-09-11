«Послал четкий сигнал»: На Западе раскрыли предупреждение Путина союзникам Украины

11 сентября 2025, 00:57

NYT: Путин предупредил Запад об ответе РФ на отправку войск на Украину

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Президент РФ Владимир Путин предупредил киевский режим и западных лидеров о серьезных последствиях, если европейские войска будут отправлены на Украину. Об этом пишет американская газета The New York Times (NYT).





Издание отмечает, что слова российского лидера на Восточном экономическом форуме во Владивостоке стали «посылом» для Украины и ее союзников.



Путин дал понять: Россия не отступит от своих гарантий безопасности и будет ждать следующих шагов Запада с Киевом. Моксва не сомневается в своем военном превосходстве.





«Союзников Киева в Европе Путин предупреждает, что им грозит опасность, если они осуществят свои планы по отправке войск на Украину», — указывает NYT.