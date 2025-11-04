После атак БПЛА ВСУ в Нижегородской области повреждения получили 4 жилых дома
В Нижегородской области четыре жилых дома получили повреждения от падения обломков сбитых украинских дронов.
Об этом сообщил в своём Telegram-канале губернатор Глеб Никитин.
По его словам, пострадали три частных дома и один многоквартирный, на местах работают профильные службы. Предварительно, жертв и пострадавших нет.
Ранее пресс-служба Минобороны РФ в сообщала, что в ночь с 3 на 4 ноября силы ПВО подавили 85 украинских БПЛА. Атаку, по информации ведомства, отразили с 23:30 понедельника по 07:00 вторника.
Читайте также: