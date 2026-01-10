После атаки дрона ВСУ загорелся жилой дом в Курской области

10 января 2026, 01:12

Хинштейн: После атаки дрона ВСУ загорелся частный дом в Рыльском районе

Фото: iStock/photovs

Пожар начался в частном доме в Курской области после атаки украинского беспилотника. Об этом написал губернатор региона Александр Хинштейн в своём Telegram-канале.





Удар пришёлся по территории дома в хуторе Фонов Рыльского района. Из-на атаки на втором этаже возникло возгорание. В здании проживают два человека, однако никто из них не пострадал.



На месте происшествия уже работают оперативные службы. Губернатор заверил, что комиссия зафиксирует все повреждения, а собственникам будет оказана вся необходимая помощь.



