В Краснодарском крае обнаружили обломки сбитых БПЛА
В станице Пластуновской Динского района обнаружили обломки сбитых БПЛА ВСУ
В станице Пластуновской Динского района после отражения атаки украинских беспилотников упали их обломки. Об этом сообщили в Telegram-канале «Оперативный штаб — Краснодарский край».
Информация поступила в 01:51 по московскому времени. На месте, где обнаружили фрагменты сбитых БПЛА, уже работают специальные и экстренные службы. Зона падения дрона оцеплена.
По предварительной информации, в результате налета беспилотников ВСУ никто не пострадал. Повреждений инфраструктуры также не зафиксировано.
Грушко назвал главный пункт мирного плана с Украиной
Ранее сообщалось, что в ночь с 10 на 11 февраля над Волгоградской областью прогремели взрывы. ВСУ массово атакуют регион беспилотниками, в одном из районов заметили пожар.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целями СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.