В Краснодарском крае обнаружили обломки сбитых БПЛА

11 февраля 2026, 02:02

В станице Пластуновской Динского района обнаружили обломки сбитых БПЛА ВСУ

Фото: iStock/Olena Bartienieva

В станице Пластуновской Динского района после отражения атаки украинских беспилотников упали их обломки. Об этом сообщили в Telegram-канале «Оперативный штаб — Краснодарский край».





Информация поступила в 01:51 по московскому времени. На месте, где обнаружили фрагменты сбитых БПЛА, уже работают специальные и экстренные службы. Зона падения дрона оцеплена.



По предварительной информации, в результате налета беспилотников ВСУ никто не пострадал. Повреждений инфраструктуры также не зафиксировано.



