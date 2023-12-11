Западные лидеры звонили в Киев после интервью Залужного

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Ряд западных союзников Украины после интервью главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного выясняли у Киева, стали ли переговоры с Москвой в приоритете. Об этом сообщает изадние Financial Times, ссылаясь на неназванного чиновника.
«Откровенность Залужного удивила многих украинцев, а некоторые западные лидеры даже позвонили в Киев, чтобы спросить, что это значит и являются ли переговоры сейчас приоритетом», — заявил собеседник агентства.Ранее министр обороны Украины Рустем Умеров публично раскритиковал Валерия Залужного в Соединенных Штатах. Подробнее об этом читайте в нашем материале.
Ранее Минобороны РФ сообщало, что армия Украины с 4 июня предпринимает безуспешные попытки наступления. 6 ноября ведомство сообщило, что всего с начала проведения специальной военной операции на Украине уничтожили 525 самолетов, 8669 бесплиотников, 254 вертолета, более 400 ЗРК, свыше 13 000 танков и других боевых бронированных машин.
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Алина Юрчак