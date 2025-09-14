Посол назвал условие для успешной встречи Путина и Зеленского
Посол Ерхов: встречу Путина и Зеленского нужно хорошо подготовить
Встречу президента России Владимира Путина с Владимиром Зеленским нужно тщательно подготовить, иначе она может обернуться во вред. Такое мнение в интервью газете Hürriyet высказал отставной посол РФ в Турции Алексей Ерхов.
Ранее посол по особым поручениям МИД РФ по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник заявлял, что Зеленскому предоставят «мощные» гарантии безопасности со стороны Путина, если тот приедет в Москву.
«Россия никогда от встречи с ним не отказывалась, при том понимании, что встреча должна быть хорошо подготовлена и привести к позитивным результатам, иначе она рискует отыграть «в минус», — сказал Ерхов.
5 сентября на пленарном заседании Восточного экономического форума Путин назвал Москву лучшим местом для такой встречи. Глава государства пообещал обеспечить безопасность Зеленскому и его делегации на 100%, если они решат посетить столицу РФ.