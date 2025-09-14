Посол назвал условие для успешной встречи Путина и Зеленского

14 сентября 2025, 15:27

Посол Ерхов: встречу Путина и Зеленского нужно хорошо подготовить

Фото: istockphoto/FabrikaCr

Встречу президента России Владимира Путина с Владимиром Зеленским нужно тщательно подготовить, иначе она может обернуться во вред. Такое мнение в интервью газете Hürriyet высказал отставной посол РФ в Турции Алексей Ерхов.





Ранее посол по особым поручениям МИД РФ по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник заявлял, что Зеленскому предоставят «мощные» гарантии безопасности со стороны Путина, если тот приедет в Москву.





«Россия никогда от встречи с ним не отказывалась, при том понимании, что встреча должна быть хорошо подготовлена и привести к позитивным результатам, иначе она рискует отыграть «в минус», — сказал Ерхов.