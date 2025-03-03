Посол России раскрыл планы Ирландии по Украине

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Кабмин Ирландии хочет развязать себе руки по теме отправки миротворческих сил на Украину. Об этом в беседе с ТАСС заявил российский посол в республике Юрий Филатов.
«Они хотят развязать себе руки для участия в других миссиях, не одобренных ООН. Совершенно очевидно, что речь может идти и о таком варианте. Под это накручивается вся система аргументов о помехах со стороны ООН. Если (главе минобороны Ирландии Саймону) Харрису мешает Устав ООН, то об этом надо прямо и четко говорить, а не лукавить, ерзать, выдумывать совершенно необоснованные вещи», — прокомментировал собеседник.Ранее Харрис в эфире RTE заявлял о том, что 4 марта в парламент страны внесут законопроект, который может позволить направить миротворцев Ирландии за границу без разрешения Совбеза ООН.
Перед этим за отправку своих военных на Украину выступила Великобритания.
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