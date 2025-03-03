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Посол России раскрыл планы Ирландии по Украине

Филатов: Ирландия хочет развязать себе руки по теме миротворцев на Украине
Фото: istockphoto/libin jose

Фото: istockphoto/libin jose

Кабмин Ирландии хочет развязать себе руки по теме отправки миротворческих сил на Украину. Об этом в беседе с ТАСС заявил российский посол в республике Юрий Филатов.
«Они хотят развязать себе руки для участия в других миссиях, не одобренных ООН. Совершенно очевидно, что речь может идти и о таком варианте. Под это накручивается вся система аргументов о помехах со стороны ООН. Если (главе минобороны Ирландии Саймону) Харрису мешает Устав ООН, то об этом надо прямо и четко говорить, а не лукавить, ерзать, выдумывать совершенно необоснованные вещи», — прокомментировал собеседник.
Ранее Харрис в эфире RTE заявлял о том, что 4 марта в парламент страны внесут законопроект, который может позволить направить миротворцев Ирландии за границу без разрешения Совбеза ООН.

Перед этим за отправку своих военных на Украину выступила Великобритания.

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На Западе отпустили шутку о проклятии Зеленского после его встречи с королем
Боуз пошутил о проклятии Зеленского после его встречи с королем Карлом III
03 марта 2025, 21:45

Владимир Зеленский

Шутку о проклятии рукопожатия Владимира Зеленского отпустил в соцсетях журналист из Ирландии Чей Боуз.
«Зеленский решил проверить, действует ли его проклятие на королей», — написал он, комментируя встречу главы киевского режима с британским королем Карлом III в Норфолке.
В сети гуляет картинка-шутка о проклятии «рукопожатия Зеленского». Европейские политики после встреч с ним проваливали свою карьеру. Можно отметить экс-премьера Соединенного Королевства Бориса Джонсона, финского экс-премьера Санну Марин, а также ныне почившего японского экс-премьера Синдзо Абэ и американского вице-президента Камалу Харрис, которая потерпела поражение на выборах.

Зеленский встретился с Карлом III после европейского саммита в Лондоне, где говорили о ситуации на Украине.

Ранее стало известно, кому на Украине заочно предъявили обвинение.

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СБУ заочно предъявила Лепсу обвинения в поддержке СВО на Украине
03 марта 2025, 21:43

Григорий Лепс (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Певцу Григорию Лепсу заочно предъявила обвинения Служба безопасности Украины (СБУ) из-за его поддержки российской спецоперации.
«СБУ заочно сообщила о подозрении Григорию Лепсу», — сказано в сообщении ведомства в Telegram-канале.
Украинские спецслужбы указывают на обещание исполнителя платить бойцам ВС РФ по миллиону рублей за каждый ликвидированный танк боевиков ВСУ.

«Кроме того, он неоднократно передавал…гумпомощь в виде бронежилетов, комплектов нательного белья и продуктов питания», — добавили в СБУ.
Перед этим обвинения были предъявлены актеру Дмитрию Певцову, а стилиста Сергея Зверева внесли в базу украинской организации «Миротворец».

Ранее сообщалось, какая угроза прозвучала в сторону Украины.

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Фицо выступил с новой угрозой в сторону Украины
ČTK: Фицо грозит блокировкой саммита ЕС по Украине из-за газа
03 марта 2025, 21:26

Роберт Фицо (Фото: kremlin.ru)

Блокировкой европейского саммита по Украине на фоне прекращения Киевом газовых поставок в Европу грозит премьер Словакии Роберт Фицо. Его слова приводит ČTK.
«Может случиться, что я заблокирую принятие итоговых [решений], которые касаются массовой финансовой и военной помощи Украине. Это то, что касается [этой] войны», — сказал политик.
Журналисты отметили, что Фицо требует, чтобы на предстоящем мероприятии европейские лидеры призвали Киев к возобновлению транзита природного газа через свою территорию в Словакию. В противном случае, Фицо наложит вето, и саммит не примет решения о помощи Украине.

С 1 января Владимир Зеленский разорвал соглашение с Россией о транзите газа в Европу, чем вызвал энергетический кризис в ряде стран.

Ранее было названо худшее решение Зеленского.

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ВСУ вывели с линии фронта практически все танки Abrams, пишут СМИ
NYT: ВСУ вывели с линии фронта практически все танки Abrams из-за БПЛА РФ
03 марта 2025, 21:10

Фото: istockphoto/Michele Ursi

Практически все американские танки Abrams вывели с фронта боевики ВСУ на фоне активности российских дронов. Об этом пишет New York Times, ссылаясь на источники среди высокопоставленных военных чиновников Украины.
«Из 31 высокотехнологичного танка Abrams, которые США поставили Украине в 2023 году, 19 были уничтожены, выведены из строя или захвачены, причем многие были выведены из строя беспилотниками... Почти все остальные были выведены с линии фронта», — сказано в материале.
Украинские боевики в разговоре с журналистами пояснили, что несут большие потери в плане техники и личного состава именно из-за дронов.

Ранее стало известно, какая страна выступила за отправку своих войск на Украину.

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Названо худшее заявление Зеленского
Трамп не станет мириться со словами Зеленского о неблизком окончании кризиса
03 марта 2025, 20:25

Фото: istockphoto/lucky-photographer

Заявление Владимира Зеленского о том, что до окончания украинского кризиса еще очень далеко, — худшее, и с ним США не станут мириться. Об этом написал в соцсетях хозяин Белого дома Дональд Трамп.
«Это худшее заявление, которое мог сделать Зеленский, и Америка не будет терпеть это долго! Это то, о чем я говорил: этот парень не хочет, чтобы был мир, пока у него есть поддержка Америки, а Европа на встрече с Зеленским прямо заявила, что они не смогут выполнить эту работу без США. Наверное, не самое лучшее заявление, чтобы сделать его в плане демонстрации силы против России. О чем они думают?» — задался вопросом республиканец.
В минувшую пятницу, 28 февраля, Зеленский заявил, что у США есть океан, поэтому они чувствуют себя хорошо. Глава киевского режима отметил, что вице-президент Джей Ди Вэнс не был на Украине и не может говорить о ее проблемах.

Затем обстановка стала накаляться. Зеленскому также указали на то, что с его стороны неуважительно нападать на американскую администрацию в Овальном кабинете, которая пытается прийти к миру.

Ранее сообщалось, с чем сравнили ссору Трампа и Зеленского.

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