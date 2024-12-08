Посольство США предупредило о высокой угрозе ракетных ударов по Украине

Фото: iStock/Panama7
Посольство США в Киеве в срочном порядке предупредило своих граждан о высокой угрозе воздушных ударов по Украине. Заявление опубликовали на сайте американской дипломатической миссии.
«В связи с возросшими угрозами (...) ракет и беспилотников, нацеленных на критически важную гражданскую инфраструктуру Украины, посольство США в Киеве призывает граждан США проявлять повышенную осторожность», — подчёркивалось в сообщении.
Ещё в американском посольстве призвали граждан Соединённых Штатов Америки следить за оповещениями, а ещё без исключений соблюдать комендантский час и соответствующие инструкции по безопасности.
Ранее избранный президент США Дональд Трамп написал на своей странице в социальной сети Truth Social, что президенту Российской Федерации Владимиру Путину «пришло время» предпринять действия по Украине и мирному урегулированию конфликта. Республиканец уточнил, что КНР может в этом помочь.
Читайте также:
Военкор Котенок рассказал о проблемах ВСУ на Покровском направлении
Зеленский отверг призыв Трампа к немедленному прекращению огня
Telegraph: Украине придётся отказаться от части территорий ради заключения мира
Ольга Енгалычева