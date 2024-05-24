Поставки оружия не спасают Украину от потери территорий

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Поставки вооружения и техники для Вооруженных сил Украины из западных стран не спасают страну от лавинообразной потери территорий. Об этом в своем Telegram-канале написал экс-премьер Украины Николай Азаров.
«Потери ВСУ территорий приобрели лавинообразный характер. Украина теряет территории даже несмотря на поставки западного вооружения и техники», — написал он.
По его словам, только в Харьковской области РФ взяла под контроль 49 населенных пунктов. Из них 36 — в Купянском районе.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
Ранее стало известно, что в Харькове намерены построить подземный город. Проект анонсировал мэр города Игорь Терехов. По словам мэра, в проект включены медучреждения, ТЦ, школы и коворкинг. Площадь города составит 236 000 квадратных метров. Сейчас для проекта ищут инвесторов. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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