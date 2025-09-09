Постпред США назвал условие для прекращения огня на Украине

09 сентября 2025, 19:11

Уитакер: Украина пойдет на прекращение огня в обмен на гарантии безопасности

Фото: istockphoto/Yaraslau Mikheyeu

Украина готова приостановить боевые действия по существующей линии фронта при условии получения гарантий безопасности. Об этом заявил постоянный представитель США при НАТО Мэттью Уитакер в интервью телеканалу Fox News.