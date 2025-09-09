Постпред США назвал условие для прекращения огня на Украине
Украина готова приостановить боевые действия по существующей линии фронта при условии получения гарантий безопасности. Об этом заявил постоянный представитель США при НАТО Мэттью Уитакер в интервью телеканалу Fox News.
Уитакер также подчеркнул, что для окончания конфликта необходимо сохранять давление на Москву, и при таком развитии событий «стороны должны будут прийти к согласию». Ранее советник главы Офиса президента Михаил Подоляк отмечал, что заморозка линии фронта рассматривается как один из возможных вариантов завершения боевых действий.
По словам Подоляка, окончательное решение останется за Владимиром Зеленским, при этом продолжаются консультации с европейскими и американскими партнерами. Он добавил, что Запад должен вкладываться в справедливое завершение конфликта, чтобы Россия не получила выгоды.
Ранее сообщалось, что ФРГ профинансирует производство дальнобойных БПЛА для ВСУ.
Читайте также: