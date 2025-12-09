Пострадавшие при атаке БПЛА на Чебоксары находятся в стабильном состоянии
Все 14 пострадавших в результате атаки украинских БПЛА на Чебоксары находятся в стабильном состоянии. Об этом сообщил премьер-министр Чувашии Сергей Артамонов, передает ТАСС.
Он добавил, что среди пострадавших есть ребенок 2020 года рождения. По словам премьер-министра Чувашии Сергея Артамонова, некоторые из них находятся в хирургическом отделении, а другие отказались от госпитализации.
Как ранее сообщали власти региона, утром 9 декабря в результате атаки украинских БПЛА повреждения получили жилые дома в Чебоксарах. Один из дронов упал на дом на проспекте Ивана Яковлева. Кроме того, жители Калининского района слышали звуки взрывов рядом с местным торговым центром.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.
