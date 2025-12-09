Пострадавшие при атаке БПЛА на Чебоксары находятся в стабильном состоянии

09 декабря 2025, 19:56

В Чебоксарах 14 пострадавших после атаки БПЛА находятся в стабильном состоянии

Фото: iStock/peterscode

Все 14 пострадавших в результате атаки украинских БПЛА на Чебоксары находятся в стабильном состоянии. Об этом сообщил премьер-министр Чувашии Сергей Артамонов, передает ТАСС.