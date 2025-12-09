09 декабря 2025, 17:17

Мирошник: Москва продолжит переговоры с Киевом при соответствующей основе

Фото: iStock/Diy13

Москва продолжит мирные переговоры с Киевом в стамбульском формате, когда под этим будет соответствующая основа. Такое заявление сделал посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.





Он пояснил, что Россия сделала свой шаг, сформировав проект меморандума, и уже с июля готова продолжить его обсуждение. Однако Европа блокирует переговорный процесс по плану, разработанному Вашингтоном.





«Либо подход, который декларируется сегодня американцами, подойдет и можно будет его адаптировать к тем задачам, которые будут сформулированы Россией, либо это станет неприемлемым. Европа пытается трансформировать этот подход, чтобы сделать Россию виноватой в срыве миротворческого процесса», — пояснил Мирошник «Известиям».

«Вполне вероятно, что заявление о необходимости выборов — это ещё один способ надавить на Зеленского и, возможно, даже некий ультиматум. Зеленский слишком заигрался со своей провокационной риторикой и демонстративным несогласием, и Трамп настойчиво указывает ему на это», — заключил Белик.