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«Солдаты погибли»: в ВСУ некому воевать западным оружием

Telegraph: в ВСУ некому брать в руки оружие Запада из-за нехватки военных
20 октября 2024, 16:49
Фото: istock/shock

Фото: istock/shock

В украинских военных силах остро не хватает бойцов для управления западным вооружением в связи с потерями на фронте. О критической ситуации с нехваткой людей в ВСУ сообщила лейтенант Юлия Микитенко и журналистам в интервью изданию Telegraph.
«Мы получили ограниченное количество нового оружия, и нам нужно использовать его, как в 2022 году. Но, к сожалению, этого не получится, потому что многие наши солдаты погибли, пропали без вести или же получили ранения», — отметила она.

Микитенко отметила, что мотивация у украинских военнослужащих значительно снизилась по сравнению с прошлым годом. Она также считает, что армии Украины понадобится не менее десяти лет, чтобы вернуть свою боевую мощь на уровень 2022 года.



Ранее президент Украины Владимир Зеленский призвал страны НАТО совместно с генсеком Альянса Марком Рютте к отправке новых военных в ВСУ. Зеленский подчеркнул, что необходимо сформировать бригады для замены на передовой украинских солдат, которые «устали».

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Группировка ВСУ пыталась прорвать тыл ВС РФ в Курской области
ВС РФ уничтожили ДРГ ВСУ около сёл Волфино и Теткино в Курской области
20 октября 2024, 17:00

Фото: iStock/EvgeniyShkolenko

Группировки ВСУ в составе 20 человек предприняли несколько попыток прорыва тыла ВС РФ в Курской области. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Отмечается, что украинские военные на бронеавтомобилях International MaxxPro производства США дважды пытались атаковать российских бойцов в районе населённых пунктов Волфино и Теткино в Глушковском районе.

Бойцы ВСУ были вооружены винтовками Bren-2, Colt M4-A3, пулеметом M249 SAW и шведскими гранатометами AT4.

Попытка совершения атаки на российских регион не увенчалась успехом – российские военные оперативно отразили ей. В результате боевых действий были ликвидированы 10 украинских военных, остальные бежали.

Также ВСУ предприняли попытку прорыва в ранее зачищенный населённый пункт Зеленый Шлях. Они пытались вторгнуться туда на бронетранспортёрах Stryker. Этими действиями они пытались вернуть под свой контроль трассу Суджа – Коренево, которая имеет стратегическую важность. Ранее по ней производилось снабжение подразделений ВСУ. Эта опытка также была отражена российской армией.

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#всу
#вс рф
#сво
#военные
#оборона
#курская область
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В МВФ спрогнозировали сроки окончания конфликта на Украине
20 октября 2024, 16:14

Фото: istockphoto/Andrii Atanov

Вооружённый конфликт между Россией и Украиной закончится в четвёртом квартале 2025 года. Такое предположение содержится в обновлённом прогнозе Международного валютного фонда (МВФ).
Об этом пишет украинское издание «Страна.ua». При оценке экономических перспектив Киева специалисты организации подчёркивают, что при таком сценарии (как, впрочем, и ранее) потребуются постоянные и значительные финансовые вливания со стороны международного сообщества.

С течением времени, как предсказывают эксперты МВФ, давление на бюджет Украины будет только возрастать. Аналитики считают, что военные действия сойдут на нет только в четвёртом квартале следующего года. Поэтому весь год конфликт будет оказывать значительное тормозящее влияние на экономику, прогнозируют в международной финансовой организации.

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Стало известно, стоит ли ждать изменений после решений Сырского по Курской области
Полковник Кошкин усомнился в изменениях в Курской области после решений Сырского
20 октября 2024, 14:58

Фото: iStock/Semen Salivanchuk

Новые решения главкома ВСУ Александра Сырского не окажут заметного влияния на обстановку в Курской области. Такое заявление сделал полковник в отставке, военный эксперт, заведующий кафедрой политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Андрей Кошкин в беседе с «Лентой.ру».
Он отметил, что прошедшее совещание с военными, действующими в Сумской области Украины и Курской области России, носит исключительно подбадривающий характер и не может в действительности поменять что-то на фронте. Бойцы ВСУ на Курском направлении находятся в огневом мешке, у них недостаточно горюче-смазочных материалов, а дороги, по которым они пытаются проводить ротацию, постоянно обстреливаются.

Кошкин добавил, что российские войска, в свою очередь, постоянно улушают своё положение, успешно ликвидируют противника, его технику, наносят удары артиллерией, авиацией и в целом контролируют весь процесс.

Ранее сообщалось, что Сырский провёл работе в воинских частях и подразделениях, действующих в российском регионе и его приграничье. Он отметил, что заслушал отчёты командировал и обсудил с ними дальнейшую тактику.

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#курская область
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#изменения
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Российские танки вошли в пятёрку лучших боевых машин мира 2024 года
TNI: Т-14 «Армата» и Т-90М «Прорыв» попали в список лучших танков 2024 года
20 октября 2024, 14:24

Фото: iStock/Ruthie Arora

Журнал The National Interest включил российские танки Т-14 «Армата» и Т-90М «Прорыв» в топ-5 лучших танков в мире. Об этом говорится в материале издания.
Автор статьи отметил, что танк Т-14 «Армата» имеет уникальные характеристики, позволяющие ему уменьшать уязвимость и повышать безопасность экипажа. В частности, этого удаётся достичь благодаря специальному строению его башни.

Эта беспилотная башня широко разрекламирована. На ней установлена дистанционно управляемая 125-миллиметровая гладкоствольная автоматическая пушка.

Также журнал отметил особенности танка Т-90М «Прорыв». Он обладает улучшенными характеристиками, позволяющими ему быть более эффективным во время боевых действий.

Эта машина была улучшена специалистами с точки зрения защиты, подвижности и огневой мощи. Так, основной боевой блок был дополнен принципиально новой башней, которая значительно отличается от серийного боевого модуля. Также у танка появился более мощный двигатель на 1130 лошадиных сил.

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На Украине закрыли бронирование от мобилизации
«Страна.ua»: на Украине закрыли бронирование от мобилизации до 15 ноября
20 октября 2024, 14:08

Фото: iStock/Oleksander Bontei

Граждане Украины не смогут оформить бронь от мобилизации до 15 ноября после принятого властями решения о приостановке этого процесса и проведения аудита оформленных отсрочек. Об этом сообщает местное издание «Страна.ua».
Отмечается, что ранее некоторые украинцы могли оформить услугу бронирования от призыва через иложение «Дия» (аналог российских «Госуслуг»). Однако такая возможность была закрыта как минимум до 15 ноября.

До этой даты сотрудники ТЦК (территориальные центры комплектования, аналог военкомата на Украине) проведут аудит уже успевших забронироваться военнообязанных, а также выяснят, какое число из них получило такой документ незаконным путём.

По данным издания, украинским властям пришлось пойти на такой шаг из-за «тотального» (до 70%) срыва планов мобилизации.

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#бронирование
#всу
#военком
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Российские бойцы взяли в плен семерых солдат ВСУ и их командира
20 октября 2024, 13:49

Фото: istockphoto/Sinenkiy

Десять украинских боевиков из состава Вооружённых сил Украины (ВСУ) попали в засаду, устроенную бойцами ВС РФ в районе населённого пункта Золотая Нива под Угледаром. Трое солдат противника в ходе боя были уничтожены, остальных российские военные взяли в плен.
Вместе с украинскими военнослужащими был пленён и командир их подразделения, передаёт ТАСС. По словам пленного офицера, батальон, в котором он служит, несколько раз был разгромлен, затем снова доукомплектован. Но часть снова несёт потери, причём не только на поле боя, но и от дезертирства новобранцев. В настоящее время военнопленных эвакуировали с поля боя, им оказывается необходимая медицинская помощь.

Официальный представитель министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщал, что за неделю в плен российским бойцам сдались 48 боевиков украинских вооружённых формирований. При этом потери ВСУ в зоне спецоперации за неделю составили 15,5 тысячи военнослужащих.

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#рф
#плен
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Стало известно о «смене прописки» Черноморского флота
Рогозин: Черноморский флот «сменил прописку» из-за безэкипажных катеров ВСУ
20 октября 2024, 13:24

Фото: iStock/Dovapi

Черноморский флот России был вынужден «сменить прописку». Об этом сообщил сенатор от Запорожской области Дмитрий Рогозин.
Отмечается, что во время беседы с журналистами он обсудил обстановку в зоне проведения спецоперации и затронул тему атак ВСУ с использованием беспилотников. По его словам, Черноморскому флоту пришлось, по сути, сменить свою прописку, поскольку большие корабли стали частыми мишенями для украинских безэкипажных катеров.

Ранее, 15 октября, военэкперт Саттон сообщал, что Черноморский флот покинул Новороссийск. До этого город со стороны Чёрного моря атаковали безэкипажные катеры ВСУ.

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#черноморский флот
#россия
#вс рф
#всу
#беспилотник
#атака
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МО: Российские войска нанесли удары по пунктам дислокации иностранных наёмников
20 октября 2024, 13:21

Фото: istockphoto/Michele Ursi

Российские военные нанесли серию ударов по пунктам дислокации иностранных наёмников, воюющих в составе Вооружённых сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили в пресс-службе министерства обороны РФ.
Также в оборонном ведомстве рассказали о том, что российская армия атаковала цеха по производству дронов и места их подготовки и запуска в Сумской и Харьковской областях. Комбинированные удары наносились с использованием самолётов оперативно-тактической авиации и беспилотных летательных аппаратов. Всего за сутки были поражены скопления живой силы и техники противника в 131 районе, добавили в Минобороны.

Ранее координатор николаевского подполья Сергей Лебедев докладывал об ударе ВС РФ, нанесённом по месту расположения иностранных наёмников ВСУ во временно подконтрольном Киеву Запорожье. По его словам, они укрывались на территории кинологического центра, рядом с которым также располагался небольшой склад боеприпасов. В результате атаки были ликвидированы около 20 человек, сообщил подпольщик.

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#наемники
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Сырский принял решения по Курской области
Главком ВСУ Сырский доложил, что принял решения по вторжению в Курскую область
20 октября 2024, 13:20

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский рассказал о своей работе с войсками, которые вторглись в Курскую область. Он поделился этой информацией в своем Telegram-канале 20 октября.
«Я посетил части и подразделения, действующие в Сумской и Курской областях. Работал напрямую на командных пунктах бригад», — написал он.

Командиры бригад ВСУ доложили Сырскому о своих действиях и предложили планы на будущее. Главком также сообщил, что принял несколько важных решений.
«Учитывая оценку обстановки, принял ряд решений», — написал главком ВСУ

Также Сырский признал преимущество российских военных по технике и количеству людей.

Ранее силовые структуры сообщали, что подразделения ВСУ спешно покидают свои позиции и убегают по полям от российских военных в направлении Курской области.

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