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В украинских военных силах остро не хватает бойцов для управления западным вооружением в связи с потерями на фронте. О критической ситуации с нехваткой людей в ВСУ сообщила лейтенант Юлия Микитенко и журналистам в интервью изданию Telegraph.
«Мы получили ограниченное количество нового оружия, и нам нужно использовать его, как в 2022 году. Но, к сожалению, этого не получится, потому что многие наши солдаты погибли, пропали без вести или же получили ранения», — отметила она.
Микитенко отметила, что мотивация у украинских военнослужащих значительно снизилась по сравнению с прошлым годом. Она также считает, что армии Украины понадобится не менее десяти лет, чтобы вернуть свою боевую мощь на уровень 2022 года.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский призвал страны НАТО совместно с генсеком Альянса Марком Рютте к отправке новых военных в ВСУ. Зеленский подчеркнул, что необходимо сформировать бригады для замены на передовой украинских солдат, которые «устали».
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Лия Мурадьян