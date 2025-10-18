В Госдуме захотели предоставить бесплатный проезд добровольцам СВО на время отпуска

18 октября 2025, 03:03

Фото: iStock/Dzmitry Ryshchuk

Депутаты Госдумы от фракции «Справедливая Россия – За правду» предложили предоставить добровольцам право на бесплатный проезд для посещения родных перед заключением нового контракта для участия в СВО. Об этом пишет РИА Новости.





Соответствующее обращение на имя министра обороны России Андрея Белоусова направили лидер партии, глава думской фракции Сергей Миронов и председатель комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Яна Лантратова.





«(Надо) установить норму, наделяющую граждан, пребывающих в добровольческих формированиях, правом на безвозмездный проезд к месту проживания и обратно на период 15-суточного отдыха, предусмотренного при заключении нового контракта», — говорится в материале.