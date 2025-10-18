В Госдуме захотели предоставить бесплатный проезд добровольцам СВО на время отпуска
Депутаты Госдумы от фракции «Справедливая Россия – За правду» предложили предоставить добровольцам право на бесплатный проезд для посещения родных перед заключением нового контракта для участия в СВО. Об этом пишет РИА Новости.
Соответствующее обращение на имя министра обороны России Андрея Белоусова направили лидер партии, глава думской фракции Сергей Миронов и председатель комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Яна Лантратова.
«(Надо) установить норму, наделяющую граждан, пребывающих в добровольческих формированиях, правом на безвозмездный проезд к месту проживания и обратно на период 15-суточного отдыха, предусмотренного при заключении нового контракта», — говорится в материале.Унификация транспортных льгот повысит социальную защиту добровольцев.
Парламентарии указывают, что действующий порядок, обязывающий многих граждан оплачивать такие поездки за свой счет, является несправедливым. Проблема особенно остра для жителей Сибири и Дальнего Востока из-за высокой стоимости на дорогу в эти места.
Поездка домой ради встречи с семьей очень важна. Она позволяет восстановить силы перед новым этапом службы, поэтому надо предоставить добровольцам возможность повидаться с близкими, не беспокоясь о тратах.