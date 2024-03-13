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Появилась информация о группе иностранных наемников под Кременной

Марочко: под Кременной замечена ротная группа ВСУ с иностранными наемниками
13 марта 2024, 09:36
Фото: istock / Zinkevych

Фото: istock / Zinkevych

Под Кременной действует ротная группа Вооруженных сил Украины с иностранными наемниками. Об этом заявил военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко в беседе с РИА Новости.
«В ходе мониторинга ситуации в Кременской агломерации на передовых позициях выявлена усиленная ротно-тактическая группа, включающая в себя иностранных наемников», — сообщил Марочко .
Военэксперт добавил, что в задачи группы входит оперативное реагирование на ухудшение ситуации и помощь регулярным подразделениям.


Он также уточнил, что с помощью анализа радиоперехватов удалось установить, что ряд артиллерийских расчетов украинской армии и узкие специалисты разговаривают на английском языке.

Ранее украинский пленный рассказал, как офицер ЦРУ командовал наемниками. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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МО РФ: За ночь и утро 13 марта силы ПВО уничтожили 58 украинских беспилотников
13 марта 2024, 09:44

Фото: istockphoto/Oselote

Ночью и утром 13 марта киевский режим пытался нанести удары по населённым пунктам и объектам на территории России с использованием 58-ми беспилотных летательных аппаратов. Все дроны были уничтожены российскими дежурными системами противовоздушной обороны.
Об этом сообщила пресс-служба министерства обороны РФ. В российском оборонном ведомстве уточнили, что 11 БПЛА были сбиты либо подавлены средствами радиоэлектронной борьбы над территорией Белгородской области. Восемь беспилотников пытались атаковать Брянскую область, столько же — Курскую. 29 дронов уничтожили в воздушном пространстве Воронежской области, один — над Рязанской областью.

Ещё один БПЛА сумел долететь до Ленинградской области, где также был сбит. Из-за угрозы атаки беспилотника в санкт-петербургском аэропорту Пулково вводился план «Ковёр» — воздушная гавань не принимала и не выпускала самолёты.

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Губернатор Гусев: За ночь над Воронежской областью силы ПВО сбили более 30 БПЛА
13 марта 2024, 09:26

Фото: istockphoto/NiseriN

В ночь на среду, 13 марта, более 30 украинских беспилотников пытались атаковать объекты на территории Воронежской области. Об этом сообщил глава региона Александр Гусев.
В своём телеграм-канале губернатор написал, что все дроны были перехвачены и уничтожены ракетными системами противовоздушной обороны либо обезврежены с помощью средств радиоэлектронной борьбы. Глава областной администрации уточнил, что в результате падения обломков сбитых дронов в некоторых муниципалитетах есть незначительные повреждения жилых строений и инфраструктуры.

Александр Гусев, в частности, сообщил, что в Бутурлинском районе в результате атаки беспилотников повреждения получили частный жилой дом и трансформаторная подстанция. В Советском районе области была частично разрушена кровля магазина. Пострадавших среди местных жителей нет, добавил губернатор.

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Украинский пленный рассказал, как офицер ЦРУ командовал наемниками
Пленный Водян заявил, что отрядом наемников в ВСУ командовал сотрудник ЦРУ
13 марта 2024, 08:58

Фото: istockphoto / breakermaximus

Отрядом иностранных наемников мотопехотной бригады ВСУ руководил сотрудник ЦРУ, об этом рассказал украинский военнопленный Юрий Водян, приводит его слова РИА Новости.
Мобилизованный рассказал, что однажды бойцы ВСУ увидели иностранца, которого не встречали прежде. Поинтересовавшись у сослуживцев о том, кто он, они узнали, что это сотрудник ЦРУ, который ранее руководил наемниками и приехал повидаться с ними.

Прежде Водян рассказал, что иностранные боевики не берут с собой в штурмы украинцев, и действуют самостоятельно в составе бригад, сформированных из числа военных НАТО.

Ранее французский наемник опубликовал фото с оружием с Украины. Подробности читайте в материале «Радио 1».

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Штурмы в Первомайском и контратака ВСУ в Вербовом: последние новости СВО
13 марта 2024, 08:49

Фото: iStock/IherPhoto

Российские военные перехватили инициативу на всей линии фронта, однако ВСУ продолжают держать оборону. О последних событиях в зоне проведения спецоперации и о том, где украинская армия попыталась контратаковать, читайте в материале «Радио 1».

Запорожское направление


ВСУ предприняли попытку контратаки северо-западнее Вербового с целью вернуть прежние позиции, пишет портал «WarGonzo». К успеху действия противника не привели. Встречные бои зафиксированы в районе Работино, стороны обмениваются взаимными артобстрелами.


Донецкое направление


ВС РФ перешли в штурмы в Первомайском, есть тактические успехи. Российские бойцы перехватили инициативу возле населенного пункта Победа, однако ВСУ сдерживают оборону. Встречные бои в Тоненьком, Орловке и Бердычах.

Херсонское направление


О ситуации на Херсонском направлении в своем телеграм-канале рассказал военный корреспондент Евгений Лисицын.

«ВСУ удерживают Крынки малыми группами со своего берега. ВС РФ продолжают наступать. За ночь уничтожено 4 лодки, которые пытались перебросить еду и боеприпасы к ВСУ. Также в районе Антоновского моста, у "дач", был нанесен удар по живой силе врага», — сообщил военкор.


Бахмутское направление


В районе Клещеевки ВС РФ значительно продвинулись. Также российская армия штурмует позиции ВСУ в Богдановке. В результате боев российские военные уничтожили две боевые машины пехоты противника.

Харьковское направление


Украинская армия предприняла попытки прорыва границы с Курской и Брянской областями. ВС РФ пресекли вылазку групп ВСУ. Противник был вынужден отступить из-за больших потерь среди личного состава и техники.

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В Рязани после атаки БПЛА загорелась нефтебаза
13 марта 2024, 07:49

Фото: istockphoto/Distortion Media

Около семи утра в среду, 13 марта, на территорию Рязанского нефтеперерабатывающего завода упали три беспилотных летательных аппарата. После этого на территории предприятия возник пожар.
Как сообщает телеграм-канал Baza, горит установка блока теплообменника. Площадь возгорания составляет около 100 квадратных метров. К месту пожара выехали несколько пожарно-спасательных расчётов. По предварительным данным, в результате атаки беспилотников пострадали два сотрудника АО «Рязаньнефтепродукт». Официальной информации о случившемся пока не поступало.

Накануне, 12 марта, российские регионы подверглись ещё более массовой атаке украинских дронов. Ночью и утром беспилотники сбивали в Московской, Ленинградской, Белгородской, Курской, Брянской, Тульской, Воронежской областях. На фоне массированных ударов БПЛА диверсионно-разведывательные группы ВСУ пытались прорваться на территорию Белгородской и Курской областей. Обе атаки были отражены пограничниками.

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Власти Липецкой области объявили об опасности атаки беспилотников
Артамонов сообщил о возможных прилётах беспилотников в Липецке и Липецком районе
13 марта 2024, 07:26

Фото: istock / rancho_runner

Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов в Телеграм-канале сообщил, что власти региона получают сведенья о возможных прилетах беспилотников ВСУ.
«Еще раз напоминаю, что нужно быть в готовности быстро прейти в комнату, помещение без окон, а если вы на улице — в здание, парковку, подземный переход», — написал глава региона.
Артамонов призвал население следить за официальными оповещениями и предупредил, что прилеты БПЛА возможны по Липецку и области.

Ранее советник представителя ДНР Дениса Пушилина Игорь Кимаковский сообщил, что во время бегства из села Невельское ВСУ бросили большое количество оружия, особенно западного производства. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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#всу
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Владимир Путин дал ответ на вопрос о применении ядерного оружия в рамках СВО
Путин: Необходимость применять ТЯО в ходе СВО отсутствует
13 марта 2024, 06:21

Фото: iStock/Alexyz3d

Необходимости в применении тактического ядерного оружия (ТЯО) в ходе специальной военной операции (СВО) никогда не было, заявил президент России Владимир Путин в интервью ведущему телеканала «Россия 1» Дмитрию Киселеву, передает РИА Новости.
«Зачем нам применять средства массового поражения? Необходимости не было такой никогда», – сказал глава государства.

На вопрос, означает ли это, что такая идея никогда не приходила ему в голову, Путин ответил: «Нет, а зачем?».

12 марта телеведущий Дмитрий Киселев взял большое интервью у Путина. По его словам, глава государства намерен «оценить новые угрозы со стороны Запада» и «расставить все точки над i».

Ранее газета Financial Times сообщила, что председатель КНР Си Цзиньпин лично предостерег президента России Владимира Путина от применения ядерного оружия на Украине. Встреча состоялась во время официального визита китайского лидера в Москву в марте 2023 года.

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#ядерное оружие
#россия
#сво
#украина
#испытания
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В ДНР рассказали о бегстве ВСУ из Невельского
Кимаковский: ВСУ бросили большое количество оружия, покидая Невельское
13 марта 2024, 04:22

Фото: iStock/undefined undefined

Во время бегства из села Невельское ВСУ бросили большое количество оружия, особенно западного производства, сообщил советник представителя ДНР Дениса Пушилина Игорь Кимаковский, передает РИА Новости.
Накануне вечером Министерство обороны России сообщило, что российские войска взяли под контроль некоторые населенные пункты ДНР и теперь занимают более выгодные позиции на донецком направлении. Министерство также сообщило, что за один день ВСУ потеряли около 350 бойцов, два танка, четыре автомобиля и самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика».

«Естественно, при бегстве противник бросил достаточно большое количество оружия, в том числе и западных образцов. Из интересных находок – это гранатометы западного производства», – рассказал Кимаковский.

По мнению Кимаковского, это оружие, которое использовалось 47-й бригадой украинской армии.

Ранее Кимаковский заявил, что российские войска, взяв под контроль село Невельское, могут усилить давление на украинский военный гарнизон в городе Красногоровка. По его словам, в ходе боев там ВСУ потеряли сотни солдат и десятки единиц техники.

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#днр
#украина
#россия
#всу
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В Сумах на севере Украины прогремел взрыв
В городе Сумы на севере Украины прозвучал взрыв
13 марта 2024, 04:10

Фото: iStock/RamonCast

В городе Сумы на севере Украины произошел взрыв, передает Telegram-канал «Общественное».
«В Сумах слышны звуки взрыва», – говорится в сообщении.

Согласно карте воздушной тревоги Министерства цифровой трансформации Украины, воздушная тревога объявлена для всей Сумской области.

В конце февраля в Киевской области произошел взрыв и была активирована система противовоздушной обороны (ПВО). По сообщению Киевской областной военной администрации (ОВА), в регионе было зафиксировано перемещение беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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#воздушная тревога
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