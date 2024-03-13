Появилась информация о группе иностранных наемников под Кременной

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Под Кременной действует ротная группа Вооруженных сил Украины с иностранными наемниками. Об этом заявил военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко в беседе с РИА Новости.
«В ходе мониторинга ситуации в Кременской агломерации на передовых позициях выявлена усиленная ротно-тактическая группа, включающая в себя иностранных наемников», — сообщил Марочко .Военэксперт добавил, что в задачи группы входит оперативное реагирование на ухудшение ситуации и помощь регулярным подразделениям.
Ранее украинский пленный рассказал, как офицер ЦРУ командовал наемниками. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Алина Юрчак