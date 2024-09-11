Появились кадры, как российский десантник ведет восьмерых пленных бойцов ВСУ в Снагости

Фото: istock/Sinenkiy
В Телеграм-канале 51-го псковского гвардейского полка ВДВ появилось видео, на котором один российский десантник конвоирует восемь бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ), взятых в плен в освобожденном селе Снагость в Курской области.
На кадрах видно, что один из украинских солдат ранен и его поддерживают двое побратимов, в то время как российский десантник идет неспешно сзади.
Примечательно, что украинские военнослужащие выглядят спокойно и не проявляют намерений к побегу, что предполагает, что оружие они сложили добровольно.
Напомним, что в ходе контрнаступления российские войска освободили четыре села в Курской области. В операции помимо десантников также участвовали морпехи из 155-й гвардейской бригады ТОФ.
Ранее сообщалось, что российские Вооруженные силы значительно усилили темпы наступления в зоне спецоперации. Об этом рассказал военный эксперт и полковник в отставке Анатолий Матвийчук. По его словам, ускорение связано с изменением тактики ВС РФ и проблемами Вооруженных сил Украины (ВСУ) с людскими и техническими ресурсами.
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Примечательно, что украинские военнослужащие выглядят спокойно и не проявляют намерений к побегу, что предполагает, что оружие они сложили добровольно.
Напомним, что в ходе контрнаступления российские войска освободили четыре села в Курской области. В операции помимо десантников также участвовали морпехи из 155-й гвардейской бригады ТОФ.
Ранее сообщалось, что российские Вооруженные силы значительно усилили темпы наступления в зоне спецоперации. Об этом рассказал военный эксперт и полковник в отставке Анатолий Матвийчук. По его словам, ускорение связано с изменением тактики ВС РФ и проблемами Вооруженных сил Украины (ВСУ) с людскими и техническими ресурсами.
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Елена Перлова