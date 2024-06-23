Появилось третье по счету видео удара новым вооружением по позициям ВСУ

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Сообщается о третьем ударе авиабомбами ФАБ-3000 по позициям ВСУ. Видео с атакой было опубликовано в Telegram-канале Fighterbomber.
Точное место применения нового оружия не указано. В описании к видео говорится: «Вот вам очередное применение УМПК ФАБ-3000 М-54».
Первое сообщение о применении ФАБ-3000 российскими военными появилось 20 июня, когда удар был нанесен по пункту временной дислокации ВСУ в Липцах Харьковской области.
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