Появилось видео последствий удара дрона ВСУ по жилому дому в Котовске

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Украинский беспилотник атаковал жилой многоквартирный дом в городе Котовск Тамбовской области в ночь на 11 января. Повреждено несколько квартир, в одной из них обрушился балкон.
Взрыв был такой силы, что вылетели стёкла даже в окнах соседних домов, сообщает телеграм-канал SHOT, сопроводив пост соответствующим видео. Территория вокруг двух домов на Колхозной улице, подвергшихся атаке, оцеплена. На месте дежурят сотрудники полиции и Росгвардии, работают экстренные службы.
Жильцы повреждённых квартир временно разместились у родственников и соседей. По последним данным, в результате взрывов пострадали 11 человек, им оказана медицинская помощь. Подчёркивается, что жизни пострадавших ничто не угрожает. Они получили лёгкие ранения, в основном — порезы от разлетевшихся осколков стёкол.
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Александр Бойцов