Массированная атака российской территории дронами и сдача позиций ВСУ: последние новости СВО

Фото: iStock/Michele Ursi
Российские войска продолжают активные боевые действия на важных участках фронта, включая Часов Яр, Торецк и Покровское направление, добиваясь значительных успехов.
О том, как складывается ситуация в приграничных российских регионах и населённых пунктах фронтовой зоны читайте в материале «Радио 1».
В ночь на 11 января дежурные силы противовоздушной обороны России уничтожили 85 украинских беспилотников. Пресс-служба Минобороны РФ сообщает о перехвате 31 БПЛА над Черным морем, 16 беспилотников сбиты над территориями Воронежской области и Краснодарского края, еще 14 аппаратов — над акваторией Азовского моря, 4 БПЛА уничтожены над Белгородской областью, 2 — над Тамбовской областью, а также по одному дрону в Крыму и Курской области.
В Тамбовской области летательные аппараты врезались в два многоквартирных дома г. Котовск. По информации временно исполняющего обязанности губернатора региона Евгения Первышева, от осколков стекол пострадали несколько человек, погибших нет.
В Курской области продолжаются ожесточённые сражения, в которых российские военные постепенно, но неуклонно разрушают оборонительные позиции украинских сил. Продвижение осуществляется по всему фронту, от Погребков до Никольского. В отдельных районах подразделения ВС РФ уже форсировали реку Малая Локня.
В Курской области противник, воспользовавшись неблагоприятными погодными условиями с ограниченной видимостью, предпринял 11 безуспешных попыток контратаки на различных участках фронта в приграничной зоне Суджанского района.
Российские военные завершили зачистку вражеских опорных пунктов между населёнными пунктами Гуево и Куриловка. Продолжаются ожесточённые бои в населённых пунктах Махновка и Черкасская Поречная, куда противник перебрасывает дополнительные силы.
На Угледарском направлении продолжаются интенсивные боевые действия. Российские войска атакуют позиции Вооружённых сил Украины в районе Янтарного и контролируют дорогу, ведущую из этого населённого пункта в Дачное, где сейчас идут бои на окраинах. В районе населенного пункта Шевченко российские войска укрепились на северном берегу реки Улаклы. Также наблюдается продвижение в направлении поселка Разлив.
В Часов Яре по-прежнему напряжённая ситуация. На территории Огнеупорного комбината не утихают ожесточённые столкновения: российские войска отбили ещё два производственных корпуса. На севере города под контролем находятся районы Северный и Десятый. Продолжается зачистка в районе поселка Новосеверный. К югу от города, в районе Ступочек, российские войска расширили зону контроля, продвинувшись на 500 метров.
Населённый пункт Барановка почти полностью перешёл под контроль российских вооружённых сил. В данный момент идут бои в районе Тарасовки, где противник понемногу отступает. По информации из источников на местах, операция по зачистке территории между Даченским и местным Шевченко была успешно завершена. В то же время, позиции ВСУ в районе Чинушино продолжают терять свою обороноспособность.
На северо-западной окраине Солёного не утихают ожесточённые бои за контроль над местным карьером. Этот район имеет важное стратегическое значение: контроль над ним открывает российским войскам путь к Удачному. С северной шахты этого населённого пункта хорошо просматривается важная дорога на Павлоград, что делает её ключевым пунктом на данном участке фронта.
К югу от Солёного российские войска продолжают теснить противника. Подразделения Вооружённых сил Российской Федерации завершили операции по освобождению Ясеневого, откуда началось наступление в направлении населенного пункта Шевченко.
На Покровском направлении российские войска пока не начинают штурм города, но стремятся перекрыть пути снабжения противника, продвигаясь с юго-запада в направлении от Волково к Солёному. До Покровска (Красноармейска) остаётся всего несколько километров.
В окрестностях города Торецка продолжаются боевые действия. Основные столкновения происходят на северо-западной окраине города. Здесь российские военные сосредоточили свои силы для атаки на последний стратегически важный объект обороны украинских войск — шахту «Торецкая» и прилегающие к ней отвалы.
Этот участок, несмотря на свои небольшие размеры, играет важную роль в стратегическом плане, поскольку является последним оплотом организованного сопротивления украинских войск в пределах городской черты.
Читайте также:
В Крыму раскрыли, чем помощь Запада обернется для Украины
Украина предложила награду в 50 миллионов за голову российского героя СВО из Дагестана
Белый дом: Байден поговорил по телефону с Зеленским
Ночная атака ВСУ 11 января
В ночь на 11 января дежурные силы противовоздушной обороны России уничтожили 85 украинских беспилотников. Пресс-служба Минобороны РФ сообщает о перехвате 31 БПЛА над Черным морем, 16 беспилотников сбиты над территориями Воронежской области и Краснодарского края, еще 14 аппаратов — над акваторией Азовского моря, 4 БПЛА уничтожены над Белгородской областью, 2 — над Тамбовской областью, а также по одному дрону в Крыму и Курской области.
В Тамбовской области летательные аппараты врезались в два многоквартирных дома г. Котовск. По информации временно исполняющего обязанности губернатора региона Евгения Первышева, от осколков стекол пострадали несколько человек, погибших нет.
Курская область
В Курской области продолжаются ожесточённые сражения, в которых российские военные постепенно, но неуклонно разрушают оборонительные позиции украинских сил. Продвижение осуществляется по всему фронту, от Погребков до Никольского. В отдельных районах подразделения ВС РФ уже форсировали реку Малая Локня.
В Курской области противник, воспользовавшись неблагоприятными погодными условиями с ограниченной видимостью, предпринял 11 безуспешных попыток контратаки на различных участках фронта в приграничной зоне Суджанского района.
Российские военные завершили зачистку вражеских опорных пунктов между населёнными пунктами Гуево и Куриловка. Продолжаются ожесточённые бои в населённых пунктах Махновка и Черкасская Поречная, куда противник перебрасывает дополнительные силы.
Хинштейн: ВС РФ продолжают продвигаться в Курской области
Угледарский фронт
На Угледарском направлении продолжаются интенсивные боевые действия. Российские войска атакуют позиции Вооружённых сил Украины в районе Янтарного и контролируют дорогу, ведущую из этого населённого пункта в Дачное, где сейчас идут бои на окраинах. В районе населенного пункта Шевченко российские войска укрепились на северном берегу реки Улаклы. Также наблюдается продвижение в направлении поселка Разлив.
Часов Яр
В Часов Яре по-прежнему напряжённая ситуация. На территории Огнеупорного комбината не утихают ожесточённые столкновения: российские войска отбили ещё два производственных корпуса. На севере города под контролем находятся районы Северный и Десятый. Продолжается зачистка в районе поселка Новосеверный. К югу от города, в районе Ступочек, российские войска расширили зону контроля, продвинувшись на 500 метров.
Покровское направление
Населённый пункт Барановка почти полностью перешёл под контроль российских вооружённых сил. В данный момент идут бои в районе Тарасовки, где противник понемногу отступает. По информации из источников на местах, операция по зачистке территории между Даченским и местным Шевченко была успешно завершена. В то же время, позиции ВСУ в районе Чинушино продолжают терять свою обороноспособность.
На северо-западной окраине Солёного не утихают ожесточённые бои за контроль над местным карьером. Этот район имеет важное стратегическое значение: контроль над ним открывает российским войскам путь к Удачному. С северной шахты этого населённого пункта хорошо просматривается важная дорога на Павлоград, что делает её ключевым пунктом на данном участке фронта.
К югу от Солёного российские войска продолжают теснить противника. Подразделения Вооружённых сил Российской Федерации завершили операции по освобождению Ясеневого, откуда началось наступление в направлении населенного пункта Шевченко.
На Покровском направлении российские войска пока не начинают штурм города, но стремятся перекрыть пути снабжения противника, продвигаясь с юго-запада в направлении от Волково к Солёному. До Покровска (Красноармейска) остаётся всего несколько километров.
Шольц заблокировал военную помощь Украине на €3 млрд
Торецкое направление
В окрестностях города Торецка продолжаются боевые действия. Основные столкновения происходят на северо-западной окраине города. Здесь российские военные сосредоточили свои силы для атаки на последний стратегически важный объект обороны украинских войск — шахту «Торецкая» и прилегающие к ней отвалы.
Этот участок, несмотря на свои небольшие размеры, играет важную роль в стратегическом плане, поскольку является последним оплотом организованного сопротивления украинских войск в пределах городской черты.
Читайте также:
В Крыму раскрыли, чем помощь Запада обернется для Украины
Украина предложила награду в 50 миллионов за голову российского героя СВО из Дагестана
Белый дом: Байден поговорил по телефону с Зеленским
Елена Генералова