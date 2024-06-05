Пожилой лётчик из Калужской области хотел примкнуть к ВСУ

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УФСБ по Калужской области помешало бывшему пилоту из Калужской области отправиться воевать за ВСУ. Об этом сообщает издание «Калужские новости».
Согласно сообщению, в августе прошлого года мужчина связался с украинскими представителями и сообщил о своём намерении перейти на сторону ВСУ в качестве военного лётчика. Кроме того, с ним оказался ещё один человек.
Тогда спецслужбы Украины дали им задание выяснить координаты военных объектов в Московской и Калужской областях и передать их. Однако мужчины не успели сделать этого и были задержаны сотрудниками ФСБ.
Обоим мужчинам было объявлено официальное предостережение.
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Тогда спецслужбы Украины дали им задание выяснить координаты военных объектов в Московской и Калужской областях и передать их. Однако мужчины не успели сделать этого и были задержаны сотрудниками ФСБ.
Обоим мужчинам было объявлено официальное предостережение.
«После разъяснений сотрудников ФСБ я полностью раскаиваюсь в содеянном», — заявил экс-лётчик.
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Элина Позднякова