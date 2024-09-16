Правительство Курской области представило список из 89 подлежащих эвакуации сел

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Правительство Курской области представило полный список сел Рыльского и Хомутовского, которые находятся в 15-километровой приграничной зоне и подлежат эвакуации. Соответствующее сообщение опубликовано в телеграм-канале областного правительства. Всего под эвакуацию подпадают 89 сел.
Региональные власти отметили, что помогать местным жителям и координировать процесс эвакуации будут сотрудники местных администраций, силовики и дружинники центра «Патриот».
Ознакомиться со списком эвакуируемых населенных пунктов можно здесь.
Ранее курский губернатор Смирнов сообщил, что было принято решение об обязательной эвакуации населенных пунктов Рыльского и Хомутовского районов в целях обеспечения безопасности.
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«Уважаемые земляки, просим вас с пониманием отнестись к текущей ситуации и следовать всем рекомендациям силовиков и местных властей», — пояснили в курском правительстве.
Ознакомиться со списком эвакуируемых населенных пунктов можно здесь.
Ранее курский губернатор Смирнов сообщил, что было принято решение об обязательной эвакуации населенных пунктов Рыльского и Хомутовского районов в целях обеспечения безопасности.
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Данил Пономарев