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Правительство Курской области представило список из 89 подлежащих эвакуации сел

16 сентября 2024, 18:37
Фото: istockphoto/Snezhana Kudryavtseva

Фото: istockphoto/Snezhana Kudryavtseva

Правительство Курской области представило полный список сел Рыльского и Хомутовского, которые находятся в 15-километровой приграничной зоне и подлежат эвакуации. Соответствующее сообщение опубликовано в телеграм-канале областного правительства. Всего под эвакуацию подпадают 89 сел.
Региональные власти отметили, что помогать местным жителям и координировать процесс эвакуации будут сотрудники местных администраций, силовики и дружинники центра «Патриот».
«Уважаемые земляки, просим вас с пониманием отнестись к текущей ситуации и следовать всем рекомендациям силовиков и местных властей», — пояснили в курском правительстве.


Ознакомиться со списком эвакуируемых населенных пунктов можно здесь.

Ранее курский губернатор Смирнов сообщил, что было принято решение об обязательной эвакуации населенных пунктов Рыльского и Хомутовского районов в целях обеспечения безопасности.

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#рф
В сети появилось фейковое видео об успехах ВСУ в Курской области
16 сентября 2024, 18:58

Фото: istockphoto/N-sky

Фейковое видео, где глава Курской области Алексей Смирнов якобы сказал про успехи боевиков ВСУ в Кореневском и Глушковском районах региона появилось в сети. В региональном правительстве подчеркнули, что над очередной фальшивкой работали украинские спецслужбы.
Украинские силовики не первый раз пользуются технологией дипфейков. С ее помощью противник пытается опорочить официальных лиц российского государства.

В последний раз злоумышленники поработали над записью брифинга дипломата Марии Захаровой. Во внешнеполитическом ведомстве России оперативно отреагировали на вражеские происки.

Ранее сообщалось, что в Госдуме нападение на школьников в Челябинске связали с происками врагов России.

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Правительство Курской области представило список из 89 подлежащих эвакуации сел

ГУР Украины заявило об убийстве российского военкора Коробова в Белгороде

Росгвардейцы загнали в засаду и уничтожили группу ВСУ в лесах Курской области
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#война
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ГУР Украины заявило об убийстве российского военкора Коробова в Белгороде
16 сентября 2024, 18:25

Фото: iStock/gorodenkoff

ГУР Минобороны Украины заявило об убийстве в Белгороде российского военного журналиста Александра Коробова по прозвищу «Краб». Об этом пишут украинские СМИ 16 сентября.
«По имеющейся в ГУР МО Украины информации, 15 сентября 2024 года в Белгороде сломали череп российскому пропагандисту Коробову Александру Александровичу по прозвищу «Краб» — от нанесенных травм он скончался», — говорится в Telegram-канале ведомства.

Российская сторона данную информацию официально не подтверждала.

При этом белгородские издание «Фонарь» сообщает, что Коробов все-таки жив, но госпитализирован с травмами, полученными при неизвестных обстоятельствах.

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* внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга
#мо
#telegram
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FT: ВСУ рискуют позициями внутри страны из-за операции в Курской области
16 сентября 2024, 17:42

Фото: iStock/Jakub Laichter

ВСУ рискуют своими позициями внутри страны из-за вторжения в российское приграничье. Об этом пишет The Financial Times, ссылаясь на старшего научного сотрудника Института внешнеполитических исследований Роба Ли.
«Киев создал протяженный фронт, который ему придется постоянно снабжать и укреплять, что может нанести ущерб оборонительным линиям ВСУ на собственной территории», — заявил Ли.

Он также добавил, что сейчас украинские военные могут прятаться в листве, однако с приходом зимы их будет легче обнаружить.

Издание также напомнило, что российское командование не стало перебрасывать основные силы из Донецкой области в Курскую, таким образом цель ВСУ не была достигнута. Это признал украинский главком Александр Сырский.

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#всу
#киев
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Росгвардейцы загнали в засаду и уничтожили группу ВСУ в лесах Курской области
16 сентября 2024, 17:15

Фото: istockphoto/???? ??????

Росгвардейцы загнали в засаду, а после уничтожили группу боевиков ВСУ в лесах Курской области. Об этом со ссылкой на ведомство сообщает ТАСС. Отмечается, что вместе со спецназовцами в операции участвовали и другие силовики.
В Росгвардии пояснили, что от местного населения им поступила информация о группе украинских военных, скрывающейся в лесу недалеко от одного из сел. Бойцы при помощи БПЛА разведали местность и отправились на поиски.
«Росгвардейцы преследовали группу националистов и загнали ее в засаду», — добавили в ведомстве, уточнив, что противник был уничтожен.
Ранее курский губернатор Смирнов сообщил, что было принято решение об обязательной эвакуации населенных пунктов Рыльского и Хомутовского районов.
«На основании оперативной информации региональным оперштабом в целях обеспечения безопасности принято решение об обязательной эвакуации населенных пунктов Рыльского и Хомутовского районов, которые находятся в 15-километровой зоне, прилегающей к границе с Украиной», — написал губернатор.
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#губернатор
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#кадры
#информация
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«Где тела»: вдова «Гудвина» не может найти тело мужа
Вдова Лысаковского: «Гудвин» и «Эрнест» числятся пропавшими без вести
16 сентября 2024, 17:07

Фото: iStock/razihusin

Вдова переведенного БПЛА-разведчика Дмитрия «Гудвина» Лысаковского с позывным Ёжик заявила, что не может добиться информации, где находятся тела ее мужа и его товарища Сергея «Эрнеста» Грицая.
«Безмерно скучаю. Не могу добиться информации, где тела? Статус наших мужчин сейчас — без вести пропавшие», — написала «Ёжик» в своем Telegram-канале.

Напомним, 13 сентября российские военкоры распространили в Telegram-каналах видео, где «Гудвин» и «Эрнест» рассказали, что из-за конфликта с командованием их из разведчиков перевели в штурмовики и отправили на «штурм в один конец», из которого бойцы так и не вернулись.

Позже стало известно, что контрразведка задержала врио командира 87-го МСП 1-й бригады 51-й общевойсковой армии, где погибли бойцы с позывными «Эрнест» и «Гудвин», однако через ​непродолжительное время данная информация была ​опровергнута.

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В Курской области приняли решение об обязательной эвакуации двух районов
Губернатор Смирнов: решено эвакуировать жителей Рыльского и Хомутовского районов
16 сентября 2024, 15:56

Фото: istockphoto/N-sky

Губернатор Курской области Алексей Смирнов сообщил, что было принято решение об обязательной эвакуации населённых пунктов Рыльского и Хомутовского районов. Об этом он написал в своем Telegram-канале.
Напомним, что в начале августа подразделения Вооруженных сил Украины пересекли границу России и вторглись в Курскую область. Начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов сообщил российскому лидеру Владимиру Путину о начале наступления ВСУ в этом регионе с целью захвата определенной территории.

По данным Минобороны России, с момента вторжения в Курскую область боевики потеряли почти 14 000 бойцов.

«На основании оперативной информации региональным оперштабом в целях обеспечения безопасности принято решение об обязательной эвакуации населённых пунктов Рыльского и Хомутовского районов, которые находятся в 15-километровой зоне, прилегающей к границе с Украиной», — написал губернатор.

Помимо этого, он сообщил, что координация процесса выезда местных жителей была возложена на местную администрацию, силовые структуры, а также дружинников курского центра «Патриот». Смирнов попросил отнестись с пониманием к текущей ситуации.

Ранее генерал-майор Апты Алаудинов сообщил, что российские бойцы спецназа «Ахмат» за последний месяц взяли в плен 20 военных Вооруженных сил Украины под Курском.

Стало известно, что спецназ «Ахмат» достиг значительных успехов в Курской области, продвинувшись и закрепившись на теткинском направлении, а также уничтожив крупный расчет беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на суджанском направлении. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#минобороны
#рф
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ВСУ лишились танка в Курской области — видео
Минобороны показало кадры с уничтожением танка боевиков ВСУ в Курской области
16 сентября 2024, 15:18

Фото: istockphoto/N-sky

Боевики ВСУ лишились танка в Курской области, доложили в Минобороны РФ, опубликовав соответствующие кадры. В ведомстве уточнили, что украинская техника уничтожена силами военнослужащих группировки ВС РФ «Север».
«В ходе разведывательных мероприятий в приграничном районе Курской области военнослужащие группировки войск «Север» с помощью БПЛА выявили танк ВСУ на закрытой огневой позиции. После анализа полученных разведданных было принято решение об огневом воздействии по боевой машине противника», — пояснили в Минобороны РФ.

Россия продолжает спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины с конца февраля 2022 года. В начале августа 2024 года противник попытался вторгнуться на российские территории.

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#украина
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#сво
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МО РФ показало кадры удара авиабомбами по солдатам ВСУ в Курской области
16 сентября 2024, 14:49

Фото: istockphoto/Maryana Serdynska

Министерство обороны Российской Федерации представило видео авиационной бомбардировки военнослужащих и техники Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области. Соответствующий ролик появился в распоряжении ТАСС.
Сообщается, что удар был нанесен экипажем многофункционального сверхзвукового истребителя-бомбардировщика Су-34 ВКС в приграничном районе Курской области.

Опубликованное видео начинается со взлета самолета, после чего показываются кадры полета Су-34 до заданной цели. В ролике также запечатлен момент сброса управляемых авиабомб.

«Задача выполнена. Цели поражены», — отметили в военном ведомстве.

В воскресенье Минобороны России проинформировало, что ВКС РФ в течение суток сбили два истребителя Су-27 воздушных сил Украины, а средства противовоздушной обороны — украинский истребитель МиГ-29.

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#видео
#вкс
#кадры
#минобороны
#удар
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Песков высказался о гибели бойцов «Эрнеста» и «Гудвина»
Песков: делом о гибели бойцов «Эрнеста» и «Гудвина» занимается Минобороны РФ
16 сентября 2024, 14:39

Фото: сайт Кремля

Глава Минобороны Андрей Белоусов держит на контроле ситуацию с гибелью бойцов «Эрнеста» и «Гудвина». Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Здесь эта тема все-таки, которая больше касается Министерства обороны. Я знаю, что в курсе министр обороны, были необходимые поручения на этот счет. Но это именно больше прерогатива Министерства обороны», — сказал Песков.

13 сентября в Telegram-каналах распространилась информация о гибели на передовой бывшего главы воздушной разведки ДНР Дмитрия Лысаковского («Гудвин»). Автор канала «ПриZрак Новороссии» Владимир Грубник показал переписку военным, который утверждал, что его вместе с сослуживцем «Эрнестом» «отправили в один конец» на фоне конфликта с командованием.

Позже стало известно, что контрразведка задержала врио командира 87-го МСП 1-й бригады 51-й общевойсковой армии, где погибли бойцы с позывными «Эрнест» и «Гудвин», однако через ​непродолжительное время данная информация была ​опровергнута.

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Задержание врио командира погибших Эрнеста и Гудвина опровергли
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