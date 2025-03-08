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Подразделения Вооружённых сил Украины могут начать вывод войск из Курской области в течение ближайших двух недель. По данным издания The New York Post (NYP), ссылающегося на украинских военных, такое решение связано с продвижением российской армии и ростом интенсивности атак после приостановки поставок разведданных из США.
«Киев может отказаться от своей смелой операции уже через две недели», — говорится в материале.Источники отмечают, что Киев рассматривает отказ от операции в регионе из-за ограниченной логистики. Захват Суджи, ранее представленный как успех, по мнению замкомандира дивизиона радиоэлектронной борьбы 15-й артиллерийской бригады Александра Кабанова, не принёс долгосрочных стратегических преимуществ.
«Взятие Суджи — это достижение, определенная демонстрация силы и возможностей. Это действительно дало что-то в долгосрочной перспективе? Как мы видим — нет», — заявил он NYP.Ранее сообщалось, что в Курской области Вооружённые силы Украины (ВСУ) атаковали FPV-дронами польского наёмника, ранее сдавшегося в плен российским военным. Они целенаправленно ликвидировали только сдавшегося поляка.
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Мария Моисеева