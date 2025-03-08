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В США объявили о возможном выводе ВСУ из Курской области

NYP: ВСУ могут вывести свои силы из Курской области в течение двух недель
Фото: iStock/undefined undefined

Фото: iStock/undefined undefined

Подразделения Вооружённых сил Украины могут начать вывод войск из Курской области в течение ближайших двух недель. По данным издания The New York Post (NYP), ссылающегося на украинских военных, такое решение связано с продвижением российской армии и ростом интенсивности атак после приостановки поставок разведданных из США.
«Киев может отказаться от своей смелой операции уже через две недели», — говорится в материале.
Источники отмечают, что Киев рассматривает отказ от операции в регионе из-за ограниченной логистики. Захват Суджи, ранее представленный как успех, по мнению замкомандира дивизиона радиоэлектронной борьбы 15-й артиллерийской бригады Александра Кабанова, не принёс долгосрочных стратегических преимуществ.

«Взятие Суджи — это достижение, определенная демонстрация силы и возможностей. Это действительно дало что-то в долгосрочной перспективе? Как мы видим — нет», — заявил он NYP.
Ранее сообщалось, что в Курской области Вооружённые силы Украины (ВСУ) атаковали FPV-дронами польского наёмника, ранее сдавшегося в плен российским военным. Они целенаправленно ликвидировали только сдавшегося поляка.

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#россия
ВСУ ликвидировали дронами сдавшегося в плен ВС РФ польского солдата
RT: ВСУ уничтожили сдавшегося в плен наемника-поляка, не тронув бойцов ВС РФ
08 марта 2025, 03:11

Фото: iStock/vadimrysev

В Курской области Вооружённые силы Украины (ВСУ) атаковали FPV-дронами польского наёмника, ранее сдавшегося в плен российским военным. Они целенаправленно ликвидировали только сдавшегося солдата.
По данным военнослужащих ВС РФ, переданным военкором RT Александром Яремчуком, удар был направлен исключительно на бойца в «синих повязках» — опознавательных знаках ВСУ, тогда как российские солдаты не пострадали.

Инцидент произошёл во время зачистки сектора в районе Малой Локни, где штурмовики 177-го полка обнаружили мужчину, не владеющего ни русским, ни украинским языками. Это оказался польский наемник.

По мнению солдат ВС РФ, ВСУ целенаправленно устранили поляка, чтобы предотвратить его переход в плен.

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#россия
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«Переговоры»: россияне выбрали главное событие февраля
Большинство россиян назвали главным событием февраля переговоры в Эр-Рияде
08 марта 2025, 00:28

Фото: istockphoto/vchal

Большинство опрошенных россиян назвали главным событием февраля переговоры России и США, состоявшиеся в Эр-Рияде. Об этом свидетельствуют данные исследования Новости Mail. Встречу в Саудовской Аравии оценили как самую важную новость месяца 25% респондентов.
«Еще 24% посчитали таковым скандал между украинским лидером Владимиром Зеленским и президентом США Дональдом Трампом в Белом доме. Следом расположился разговор между Трампом и президентом России Владимиром Путиным, который главным событием февраля сочли 22% участников опроса», — пишет «Газета.Ru», ознакомившаяся с результатами исследования.
Вместе с тем политолог Иван Мезюхо оценил заявления европейских лидеров, которые стали еще чаще говорить о поддержке Украины. В разговоре с RT аналитик указал, что их публичная и закулисная риторика сильно отличаются, ведь за закрытыми дверями они признают, что дни киевского режима сочтены.
«По крайней мере, такая тенденция уже давно сложилась на Европейском континенте. Я думаю, что даже Украина это понимает. Но делать нечего. Владимир Зеленский построил такую систему между властью и обществом, которая не предполагает резкого разворота», — подчеркнул политолог.
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Московскую студентку задержали по подозрению в участии в «Азове»* и «РДК»*
08 марта 2025, 00:26

Фото: iStock/zoka74

Студентку московского вуза задержали по подозрению в участии в украинской националистической группировке «Азов»* и «Русском добровольческом корпусе»*. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на источник. Как отмечается, девушка вступила в группировки в 2022 году, а с 2023 года начала вербовать новобранцев, уехав в Грузию.
«При этом летом 2024 года девушка вернулась в столицу, поступила в местный вуз и занималась противоправной деятельностью через соцсети для вербовки новых членов организации. На данный момент в отношении нее возбуждено уголовное дело об участии в террористической деятельности», — отмечает издание.
В то же время в Барнауле задержали основателя «Сталин-центра» Сергея Матросова по подозрению в мошенничестве. В разговоре с «Газетой.Ru» подозреваемый заявил, что остается «патриотом и сталинистом». Давать комментарии относительно следствия он отказался, но отметил, что «Сталин-центр» закрыт на реконструкцию.
«Главу «Сталин-центра» в Барнауле и лидера фракции «Коммунисты России» в заксобрании Алтайского края Сергея Матасова задержали по подозрению в мошенничестве. По версии следствия, Матасов устраивал на должности помощников своих родственников, получал за них зарплаты, пока они не работали, и таким образом похитил из бюджета 3,2 млн рублей», — говорится в материале.
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*признана террористической, запрещена в РФ
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«Непрерывно работают дронами»: украинские военные в панике из-за происходящего в Курской области
Pravda.Ru: украинские военные называют обстановку в Курской области критической
08 марта 2025, 00:15

Фото: iStock/Olena Bartienieva

Украинские военные называют обстановку в Курской области критической и призывают командование сворачивать операцию. Об этом сообщает Pravda.Ru, опираясь на заявления боевиков ВСУ в соцсетях. Один из них пишет, что проблемы с логистикой стремительно ухудшаются, ВС РФ держат под огневым контролем основные пути снабжения и «непрерывно работают дронами».
«Теплеет, земля раскисает, техника вязнет. Возможно, пора «сворачиваться» с курского направления. Как отвлечение ресурсов противника эта операция себя давно уже оправдала. А как политический козырь в переговорах — это сейчас сомнительно», — приводит издание сообщение украинского радиотехника Сергея Бескрестнова.
Тем временем в Минобороны доложили, что за сутки ВСУ в Курской области уже потеряли более 160 человек, танк, БТР, 4 ББМ, 13 авто, РЭБ и орудия.
«Всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял до 65400 военнослужащих, 386 танков, 296 боевых машин пехоты, 257 бронетранспортеров, 2137 боевых бронированных машин, 2328 автомобилей», — передают argumenti.ru заявление министерства.
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Обвиняемого в сборе денег для ВСУ отправили в СИЗО
«Татар-информ»: обвиняемого в сборе денег для ВСУ отправили в СИЗО до 5 апреля
08 марта 2025, 00:07

Фото: iStock/Rawf8

Жителя Казани, обвиняемого в сборе денег на нужды ВСУ, отправили в СИЗО на время следствия до 5 апреля. Об этом сообщает «Татар-информ» со ссылкой на пресс-службу городского райсуда.
«Мужчине избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 5 апреля этого года по обвинению в публичных призывах к осуществлению террористической деятельности с использованием сети интернет», — приводит издание сообщение суда.
Отмечается, что мужчину арестовали месяц назад — 11 февраля 2025 года и возбудили уголовное дело по статье «Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности с использованием сети интернет». По информации республиканского управления ФСБ, казанец в сентябре 2023 года в одном из мессенджеров призывал собирать деньги для ВСУ и для одной из украинских террористических организаций.

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*Террористическая организация, запрещенная на территории РФ.
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