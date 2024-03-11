Представитель пророссийского подполья в Одессе сказал о расширении объединения

Фото: istock / V-art
Ряды пророссийского подполья в Одессе продолжают расти. Об этом заявил его представитель, пишет ТАСС.
«Настрой у нас боевой, и наши ряды растут, хоть и не так быстро, как это требовала бы обстановка», — заявил представитель движения.Он отметил, что поддерживающие специальную военную операцию жители Одессы выражают готовность содействовать России при взятии города под контроль. Как утверждает представитель движения, подпольщики, «если доживут», тоже говорят о готовности помочь, как он выразился, «зачистить город от нацистов».
Читайте также:
Экипажи Су-34 нанесли удары по опорному пункту ВСУ на Южнодонецком направлении
В ВСУ пожаловались на новое оружие России, чудовищно изменившее баланс сил
Российские войска уничтожили четвертый танк Abrams под Авдеевкой
Алина Юрчак