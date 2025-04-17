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Президент Финляндии Александр Стубб призвал Россию объявить полное прекращение огня, аналогичное решению Киева. Об этом он написал на своей странице в соцсети X после переговоров с украинским лидером Владимиром Зеленским.
Стубб подчеркнул, что Украина согласилась на безусловный режим прекращения огня, и Москва должна последовать этому примеру. Он добавил, что Финляндия и Украина совместно работают над достижением устойчивого мира.
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«Украина согласилась на полное и безоговорочное прекращение огня. Россия должна сделать то же самое. Финляндия и Украина продолжают работать над достижением справедливого и прочного мира», — написал политик.Ранее сообщалось, что политолог Аслан Рубаев назвал антироссийской истерией и русофобией заявление главы евродипломатии Каи Каллас о том, что Евросоюз не приветствует участие стран-кандидатов на вступление в ЕС в параде 9 мая в Москве. Он подчеркнул, что европейским элитам не удастся «украсть нашу Победу и заменить смыслы».
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Мария Моисеева