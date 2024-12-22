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Президент Путин: интересы России неизменны

Фото: istockphoto/macky_ch

Фото: istockphoto/macky_ch

Интересы России и ее людей неизменны, заявил в беседе с журналистом Павлом Зарубиным глава государства Владимир Путин.
«Дело в том, что все меняется. Остаются неизменными только интересы. Интересы, в данном случае, России и ее народа», — сказал президент, говоря о перспективах налаживания российско-американских отношений.
Перед этим пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков говорил о том, что американские специалисты наводят ракеты, бьющие по России. Он указал, что США недружественны к российской стороне.



В январе грядущего года к власти в США во главе с Дональдом Трампом придут республиканцы. Эксперты предположили, что переговоры по Украине могут состояться уже 21 января.

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