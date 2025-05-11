Президент Южной Осетии заявил о полной поддержке РФ и проведения СВО

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Президент Южной Осетии Алан Гаглоев заявил о полной поддержке России в ходе специальной военной операции (СВО). По его словам, около 1,5 тысячи военнослужащих из республики участвуют в боевых действиях. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на переговоры Гаглоева с Владимиром Путиным.
Гаглоев отметил, что попытки «переписать прошлое» требуют решительного противодействия, а Южная Осетия остаётся верным союзником Москвы в этом вопросе.
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«Очередной раз приходится защищать нашу общую историю, которую собираются у нас забрать. И в то же время мы защищаем вместе с многонациональным народом Российской Федерации будущее наших младший поколений», — добавил он.Ранее стало известно, что США разрешили Германии передать Украине 100 ракет для зенитных комплексов Patriot и 125 дальнобойных ракет для реактивных систем залпового огня (MARS II, M142 HIMARS).
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Мария Моисеева