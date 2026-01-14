При атаке БПЛА ВСУ на Ростов-на-Дону погиб мужчина
Мужчина погиб в результате атаки БПЛА в Ростове-на-Дону. Об этом в своем блоге сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь.
После атаки БПЛА в одной из квартир ростовской многоэтажки начался пожар. Во время разбора завалов спасатели обнаружили тело мужчины, пояснил глава региона. Личность погибшего пока не установлена.
Ранее сообщалось, что в Таганроге при обстреле ВСУ погибла женщина. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.
Читайте также: