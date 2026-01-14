При атаке БПЛА ВСУ на Ростов-на-Дону погиб мужчина

14 января 2026, 08:27

Тело мужчины обнаружили при разборе завалов после атаки БПЛА по Ростову-на-Дону

Фото: iStock/maxim4e4ek

Мужчина погиб в результате атаки БПЛА в Ростове-на-Дону. Об этом в своем блоге сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь.