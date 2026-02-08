В Геленджике работают системы ПВО
Глава кубанского Геленджика Алексей Богодистов сообщил, что в городе работают средства противовоздушной обороны, и призвал жителей и туристов сохранять спокойствие.
Соответствующая публикация есть в соцсетях чиновника. По его словам, могут включить сирены.
Он напомнил, что при сигнале воздушной тревоги следует спуститься в подвал или на цокольный этаж без окон, а при угрозе беспилотников не использовать автомобиль в качестве укрытия. Оставаться в безопасном месте необходимо до официальной отмены тревоги.
В этот же день Росавиация объявила о временных ограничениях на полеты в аэропорту Геленджика. По состоянию на 15:20 мск они продолжали действовать.
ВС РФ начали прорыв последней крупной линии обороны на направлении Славянск — Краматорск — Константиновка. Утверждается, что дальше у ВСУ нет сопоставимых укрепрайонов и возможностей быстро возвести новые, а единственным значимым естественным рубежом на пути дальнейшего наступления остается река Днепр.
Ранее военэксперт назвал единственный способ остановить обстрелы Белгорода и Брянска.
