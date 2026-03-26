При атаке дрона ВСУ по дому в Белгородской области пострадали женщина и ребёнок

26 марта 2026, 23:06

В Белгородской области в результате атаки украинского дрона пострадали женщина и её семилетняя дочь. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.





Инцидент произошёл в селе Вознесеновка Шебекинского округа. Беспилотник ВСУ ударил по частному дому, где находились 7-летняя девочка и её мать. Ребёнок получил минно-взрывную травму и слепое осколочное ранение ноги, у женщины диагностировали баротравму.



