Средства ПВО перехватили и уничтожили 96 украинских беспилотников за пять часов
Средства противовоздушной обороны за пять часов уничтожили более 90 украинских БПЛА над территорией России. Об этом информирует пресс-служба Минобороны РФ.
В ведомстве уточнили, что в период с 13:00 до 18:00 по московскому времени военные перехватили и уничтожили 96 украинских беспилотников самолётного типа.
По сведениям министерства, дроны сбили в нескольких регионах. Средства ПВО отразили атаки в приграничных областях — Брянской, Белгородской и Курской. Кроме того, беспилотники уничтожили в Новгородской, Тульской, Смоленской и Тверской областях, а также в Крыму и в столичном регионе, включающем Москву и Московскую область.
Утром 26 марта в Минобороны РФ сообщили, что дежурные средства ПВО в течение ночи уничтожили 125 БПЛА Вооружённых сил Украины над территорией России.
