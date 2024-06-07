При обстреле села Садовое Херсонской области 19 человек погибли

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Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что в результате обстрела села Садовое погибли 19 человек и пятеро получили ранения. Обстрел разрушил магазин, в котором находились посетители и сотрудники.
«В результате обстрела киевскими боевиками села Садовое в Голопристанском районе был разрушен магазин, где находилось много людей. Погибли 19 человек, пятеро ранены», — написал Сальдо в своем Telegram-канале.Он также добавил, что на месте происшествия работают оперативные службы, а пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь.
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