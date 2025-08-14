При ударе дрона ВСУ по многоэтажке в Ростове пострадали минимум 13 человек
В результате удара украинского беспилотника по многоэтажке в Ростове-на-Дону пострадали минимум 13 человек. Об этом рассказал врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь.
Как пишет градоначальник в своем telegram-канале, на данный момент медики госпитализировали в больницу 13 человек. Двое из них находятся в тяжелом состоянии. К тому же повреждения получили и другие многоквартирные домана улицах Тельмана и Лермонтовская. На место выехали экстренные службы.
Напомним, что 14 августа украинский беспилотник ударил по многоэтажке в Ростове. Видео с последствиями снял один из очевидцев происшествия.
