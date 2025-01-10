При ударе ВСУ по многоквартирному дому в Светлодарске погиб человек

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В пятницу, 10 января, ВСУ нанесли удар по многоквартирному жилому дому в городе Светлодарск, погиб один человек, еще четверо получили ранения разной степени тяжести. Об этом сообщил глава ДНР Денис Пушилин.
«В утренние часы пик противник атаковал Донецк и Светлодарск — есть жертвы. В результате прямого попадания в многоквартирный жилой дом в городе Светлодарске погибла женщина», — написал Пушилин в своем Telegram-канале.
Он добавил, что в результате атаки со стороны ВСУ еще четыре мирных жителя были ранены. У них диагностированы ранения разной степени тяжести.
Кроме того, ВСУ атаковали дальнобойными высокоточными ракетами от РСЗО HIMARS Шахтерскую площадь в Киевском районе Донецка, два человека погибли, еще два пострадали.
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Элина Позднякова