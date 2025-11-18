«Просить денег»: Политолог раскрыл, зачем Зеленский летит в Турцию
Политолог Савин: не исключено, Зеленский в Турции будет просить денег у Эрдогана
Владимир Зеленский в Турции, вероятно, будет просить денег у президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана и навязывать свои условия спецпосланнику президента США Стиву Уиткоффу. Так считает политолог Леонид Савин.
Напомним, Зеленский заявил, что 19 ноября отправится в Турцию для переговоров на счёт скорейшего завершения конфликта.
По словам Савина, Зеленскому необходимо срочно предпринять какие-то действия, поскольку после коррупционного скандала в Европе начали скептически относиться к военной помощи для Украины.
«Намерение "активизировать" переговоры может оказаться отвлекающим манёвром, хотя вопрос стоит в том, что в нынешней ситуации киевский режим находится в полной безысходности. Другие партнёры тоже стали "косо поглядывать" на его клан. Вполне возможно, что он будет вести переговоры и просить денег уже у Эрдогана», — сказал политолог в разговоре с Life.ru.
Он добавил, что в Турцию на встречу с Зеленским прилетит и Уиткофф. Глава киевского режима может попытаться донести до американской стороны свои условия на фоне подготовки новых санкций против РФ.
Тем не менее Савин уверен, что у Белого дома на сегодняшний день есть множество вопросов к Зеленскому.
Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что контактов между президентом России Владимиром Путиным и Уиткоффом пока не планируется, пишет «Москва 24».
«Пока таких конкретных планов нет», — приводит издание слова Пескова.