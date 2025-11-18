«Просить денег»: Политолог раскрыл, зачем Зеленский летит в Турцию

18 ноября 2025, 23:04

Политолог Савин: не исключено, Зеленский в Турции будет просить денег у Эрдогана

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский в Турции, вероятно, будет просить денег у президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана и навязывать свои условия спецпосланнику президента США Стиву Уиткоффу. Так считает политолог Леонид Савин.





Напомним, Зеленский заявил, что 19 ноября отправится в Турцию для переговоров на счёт скорейшего завершения конфликта.



По словам Савина, Зеленскому необходимо срочно предпринять какие-то действия, поскольку после коррупционного скандала в Европе начали скептически относиться к военной помощи для Украины.





«Намерение "активизировать" переговоры может оказаться отвлекающим манёвром, хотя вопрос стоит в том, что в нынешней ситуации киевский режим находится в полной безысходности. Другие партнёры тоже стали "косо поглядывать" на его клан. Вполне возможно, что он будет вести переговоры и просить денег уже у Эрдогана», — сказал политолог в разговоре с Life.ru.

«Пока таких конкретных планов нет», — приводит издание слова Пескова.