03 марта 2026, 15:46

Политолог Шаповалов: Зеленский хочет как можно дольше оставаться у власти

Владимир Зеленский

Заявление Владимира Зеленского о том, что выборы на Украине состоятся только после завершения конфликта, можно расценивать как очередную уловку. Такое мнение выразил политолог, историк, член правления Российской ассоциации политической науки Владимир Шаповалов.





Ранее Зеленский заявил, что на Украине выборы президента состоятся только после окончания конфликта с Россией. По словам Шаповалова, лидер киевского режима не готов к выборам и ищет любой предлог, чтобы не проводить их, понимая, что население страны его ненавидит.





«Он постоянно заявляет, что он не против выборов, но на самом деле делает все, чтобы они не состоялись, и находит новые и новые объяснения, почему выборы не должны происходить», — пояснил эксперт в разговоре с RT.