«Прятать своё происхождение»: Жена Евгения Петросяна покинула Россию

Татьяна Брухунова (Фото: Instagram* @bruhunova)

Жена юмориста Евгения Петросяна Татьяна Брухунова покинула Россию. Помощница артиста сообщила об этом подписчикам в личном блоге.



Татьяна рассказала, что отправилась с подругами в свой любимый город.

«Всем привет. Друзья, я в Китае. Любимый Шанхай. У нас с подругами запланировано небольшое путешествие, но очень яркое по тем местам, где мы ещё не бывали. Так что не переключайтесь, надеюсь, вам будет интересно», — отметила бизнесвумен.
Брухунова рассказала, от каких путешествий отказалась из-за СВО. Супруга артиста заявила, что выбирает страны, где не нужно прятать своё происхождение. По словам жены Петросяна, она больше не возит деньги в «агрессивную Европу». Она ездит туда, где любят и поддерживают Россию.

Ранее Татьяна Брухунова заявила, что опасается оставлять с Евгением Петросяном детей.

Ольга Щелокова

