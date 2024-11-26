Прятавшийся полтора года в Северодонецке дезертир из ВСУ получил паспорт РФ

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Дезертир из Вооружённых сил Украины отказался воевать и полтора года нелегально проживал в Северодонецке. Теперь он получил российский паспорт.
В разговоре с РИА Новости он рассказал, что всё это время прятался, перебивался случайными заработками, «шабашками». Всё время боялся, что без документов могут посадить. Когда понял, что без паспорта не примут на нормальную работу, решил пройти фильтрацию. Бывшему дезертиру выдали российский паспорт, теперь он может официально трудоустроиться.
Мужчину мобилизовали, когда он ехал в автобусе, и отправили служить в ВСУ. Во время отступления украинских войск он сбежал и остался в Северодонецке. В ходе проверки было установлено, что мужчина не принимал участия в боевых действиях, так что вопросов у спецслужб к нему нет.
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