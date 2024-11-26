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Главная / Новости / Спецоперация на Украине/ Прятавшийся полтора года в Северодонецке дезертир из ВСУ получил паспорт РФ

Прятавшийся полтора года в Северодонецке дезертир из ВСУ получил паспорт РФ

Фото: istockphoto/Pavel Starikov

Фото: istockphoto/Pavel Starikov

Дезертир из Вооружённых сил Украины отказался воевать и полтора года нелегально проживал в Северодонецке. Теперь он получил российский паспорт.


В разговоре с РИА Новости он рассказал, что всё это время прятался, перебивался случайными заработками, «шабашками». Всё время боялся, что без документов могут посадить. Когда понял, что без паспорта не примут на нормальную работу, решил пройти фильтрацию. Бывшему дезертиру выдали российский паспорт, теперь он может официально трудоустроиться.

Мужчину мобилизовали, когда он ехал в автобусе, и отправили служить в ВСУ. Во время отступления украинских войск он сбежал и остался в Северодонецке. В ходе проверки было установлено, что мужчина не принимал участия в боевых действиях, так что вопросов у спецслужб к нему нет.

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«А ночью сегодня били»: ВС РФ нанесли массированный удар по военным объектам Украины
Подполье: ВС РФ ударили по пунктам дислокации ВСУ в Житомирской области
26 ноября 2024, 10:13

Фото: iStock/dzika_mrowka

Минувшей ночью армия России нанесла удары по целям сразу в нескольких областях Украины. Об этом сообщил координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев.
«А ночью сегодня били. Житомир и область: по пунктам временной дислокации», — написал Лебедев в своем Telegram-канале, отметив, что там были ликвидированы иностранные наемники, предположительно, латино-американцы.

Он также добавил, что ВС РФ ночью ударили по аэродрому и складу в Староконстантинове. В Тернополе удар пришелся по месту хранения техники. В Киеве и области российские военные били по пунктам временной дислокации, производству БПЛА и ремонтному цеху, а в Одесской области — по портам Белгород-Днестровска и Ильичевска.

При этом под Сумами ликвидировано большое скопление личного состава ВСУ, которое готовилось к ротации в Курской области, а также «что-то в пригороде серьёзное накрыли», после чего произошла повторная детонация. Лебедев предположил, что удар пришелся по системе ПВО или по РСЗО HIMARS.

Воздушные силы ВСУ сообщают, что этой ночью по Украине запустили рекордное количество дронов — 188. Сбить удалось 76.

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ВСУ атаковали Ростовскую область, ВС РФ наступают под Курском: окружение Курахово, последние новости СВО
26 ноября 2024, 09:47

Фото: iStock/ IherPhoto

ВСУ провели масштабную атаку на Ростовскую область. В Курахово ВС РФ перешли в наступление и населенный пункт практически окружен. О том, как складывается обстановка в курском приграничье и на других участках фронта – читайте в материале «Радио 1».

Курская область


Восемь баллистических ракет ATACMS были выпущены украинскими боевиками по Курской области, с целью поразить аэродром Халино. За последние сутки украинские подразделения понесли потери до 200 человек также были уничтожены бронетранспортёр Fuchs, а также БМП Bradley и Marder. Оборона ВСУ в районе населённого пункта Плехово продолжает ослабевать. Националистические батальоны, в составе которых находятся иностранные наёмники, сдаются в плен. Ситуация в районе Новоивановки и Малой Локни становится критической для украинских сил, сообщает «Северный ветер».

Настроение бойцов группировки, оказавшейся на территории России, постоянно ухудшается. Командир батальона 47-й бригады ВСУ по имени Гений отметил, что российские войска отбрасывают противника за границу. Он подчеркнул, что атаки происходят круглосуточно, и несмотря на ротации и постоянное пополнение личного состава, численность российских войск значительно превышает ВСУ.


За ночь Ростовскую область атаковали более 20 дронов


В ночь на 26 ноября в Ростовской области силы противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы успешно нейтрализовали 24 украинских беспилотника. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности губернатора региона Валерий Слюсарь в своем телеграм-канале.

Он отметил, что в результате атаки пострадавших и разрушений не зафиксировано. Губернатор также добавил, что четыре украинских БПЛА были сбиты в районах Новошахтинска, Таганрога, Каменска и Зернограда.


Торецкое направление


Бои за Торецк, расположенный к югу от Часова Яра, продолжаются уже несколько месяцев. Этот мощный укрепрайон противника долгое время сопротивлялся наступлению российской армии, однако несколько месяцев назад штурмовым группам удалось сначала освободить украинский Нью-Йорк, находящийся неподалеку от Торецка, а затем и сам город.

В настоящее время украинская оборона в Торецке стремительно ослабевает. Центральная часть Торецка перешла в серую зону. В южной части города российские войска продвинулись в районе Забалка на глубину до 650 метров вдоль нескольких улиц, сообщил военкор Евгений Лисицын в своем телеграм-канале.

Фото: istockphoto/EvgeniyShkolenko

Кураховское направление


Российские войска почти завершили окружение Курахово. Гарнизон ВСУ сокращается, и некоторые из истощенных подразделений противника отступают к северу и югу от города.

На севере Кураховского направления наблюдается продвижение в лесных массивах между Берестковым и Новоселидовкой. Южнее Кураховского водохранилища захвачена Ильинка, также сообщается об успехах ВС РФ в Елизаветовке. В центральной части Курахово продолжаются бои, российские войска ввели в город бронетехнику и закрепляются в районе пересечения улиц Прокофьева и Победы.

Южнодонецкое направление


На Южнодонецком направлении ВС РФ продвигаются по территории Великой Новосёлки. Фронт противника здесь ослаблен. Освобождение этого села открывает российской армии путь в Запорожскую и Днепропетровскую области.

В НАТО идёт обсуждение превентивных ударов по РФ на случай конфликта
В НАТО идёт обсуждение превентивных ударов по РФ на случай конфликта


Купянское направление


Активные боевые действия продолжаются и в Купянске, где российские силы не только неожиданно вошли в город, но и теперь оттесняют фланги противника за реку Оскол. Этот манёвр позволил создать плацдарм на западном берегу реки для атаки на Двуречную.


Харьковское направление


Группировка войск «Север» на Харьковском направлении нейтрализовала до взвода противника, уничтожив две бронемашины и четыре автомобиля. Группировка «Запад» успешно отразила пять контратак ВСУ, которые понесли потери до 400 бойцов. Были подбиты БМП, четыре пикапа и американская артиллерийская система М101. Уничтожены станция РЭБ и четыре склада с боеприпасами.

Группировка «Центр» отбила 12 контратак ВСУ, в результате которых потеряли более 440 националистов. Подбиты танк, два автомобиля и гаубица Д-30. Группировка «Восток» вывела из строя до 110 бойцов, БМП, два автомобиля и САУ «Акация». Группировка «Днепр» уничтожила до 40 боевиков, три автомобиля и американскую гаубицу М777. Силы ПВО сбили восемь баллистических ракет, шесть управляемых авиабомб JDAM производства США и 45 беспилотников.

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В Раде сделали устрашающее заявление о словах Зеленского о Крыме
Дмитрук: за заявление о Крыме Зеленского могли бы убить несколько месяцев назад
26 ноября 2024, 09:30

Владимир Зеленский

За высказывания Владимира Зеленского о невозможности забрать Крым военным путем еще несколько месяцев могли бы убить. Об этом заявил депутат Верховной Рады Артем Дмитрук.
20 ноября Зеленский заявил, что Украина не сможет взять Крым военным путем, но может попробовать сделать это при помощи дипломатии.

«Еще несколько месяцев назад за подобные заявления о том, что территории можно вернуть дипломатическим путем, что военным путем это нельзя делать, это была бы тюрьма. Или тебя бы просто радикалы могли убить», — написал Дмитрук в своем Telegram-канале.
Депутат Госдумы Михаил Шеремет назвал «поздним прозрением» слова Зеленского о невозможности вернуть Крым военным путем. По его словам, такие заявления указывают на начало понимания реальности, но добавил, что цена этого прозрения для Украины оказалась слишком высокой.

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Медведев: Ход СВО и новое оружие изменили стратегию и каноны войны
26 ноября 2024, 09:02

Дмитрий Медведев (Фото: kremlin.ru)

Ход специальной военной операции показал, что основные каноны войны, тактика и даже стратегия ведения боевых действий изменились. Этим изменениям способствовало также появление новых видов вооружений.
Об этом в интервью телеканалу Al Arabiya заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. По его словам, эти изменения касаются как танков, ракет, самолётов и другой боевой техники и вооружений, так и действий сухопутных войск. Большую роль в этом сыграло появление и активное использование в ходе боевых действий беспилотных летательных аппаратов.

Политик, в частности, указал, что появление дронов повлияло на процесс производства танков и другой бронированной техники. Теперь приходится вносить конструктивные изменения, чтобы защитить машины от угроз БПЛА.

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Российские бойцы зачищают огневой мешок у Курахова, ВСУ бежали из Ильинки
Рогов: ВС РФ зачищают огневой мешок у Курахова
26 ноября 2024, 08:40

Фото: iStock/EvgeniyShkolenko

Российские бойцы зачищают «огневой мешок» южнее Курахова в ДНР. Об этом сообщил председатель комиссии ОП РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов, его слова передает РИА Новости.
Ранее Рогов сообщал, что подразделения ВСУ попали в «огневой мешок» в районе сел Ильинка, Романовка и Елизаветовка южнее Курахова.


«Наши войска зачищают "огневой мешок" южнее Курахова. Украинские боевики под натиском наших войск бежали из Ильинки, Романовки и Елизаветовки, отступив по направлению к Успеновке», — сказал Рогов.

Он отметил, что противник выходит из «огневого мешка», неся большие потери, так как все дороги для отступления взяты под огневой контроль российскими силами.

Ильинка была освобождена от ВСУ 20 ноября. По последним данным, населенный пункт полностью зачищен от присутствия вражеских сил.

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Спасший товарищей под Херсоном капитан Исбакиев удостоен звания Героя России
26 ноября 2024, 08:36

Фото: istockphoto/zim286

Уроженец Дагестана капитан Магомет Исбакиев, спасший боевых товарищей под Херсоном, удостоен звания Героя России. Высокая награда присуждена ему посмертно.
Об этом в своём телеграм-канале сообщил глава республики Сергей Меликов. Офицер погиб в ходе выполнения боевой задачи в Херсонской области. Группа, которой он командовал, обеспечивала перегруппировку российских сил. За сутки бойцы подразделения уничтожили 20 единиц боевой техники и более 200 солдат противника. Сам капитан получил несколько ранений, но продолжил командовать. Поставленная задача была выполнена, но ценой его жизни.

Инициатива награждения принадлежала боевому товарищу Исбакиева майору Денису Диденко. Во время встречи с Владимиром Путиным он рассказал о подвиге капитана и попросил присвоить ему звание Героя России.

«Мы так и сделаем», — сказал глава государства.

Президент уже подписал соответствующий указ. Глава Республики Дагестан Сергей Меликов выразил соболезнования семье погибшего и поблагодарил его мать за воспитание такого сына. Он подчеркнул, что память о Магомете Исбакиеве навсегда сохранится в сердцах людей, а сам он будет для сограждан примером мужества и беззаветного служения Родине.

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ВСУ начали выводить силы из Курахова
ВСУ вывели часть сил из центра Курахова
26 ноября 2024, 08:16

Фото: iStock/Jakub Laichter

ВСУ вывели часть группировки из городской застройки в центре Курахова в ДНР к оборудованным позициям в районе трубного завода. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.
«Данные объективного контроля показывают, что противник частично вывел свои силы из района многоэтажек. Переброска идет малыми группами к трубному заводу, где противник оборудовал позиции», — говорится в сообщении.

Уточняется, что украинские солдаты пытаются выходить из города через западный выезд малыми группами.

Ранее Рогов сообщал, что российские военные водрузили первый российский флаг, продвинувшись в центральную часть города Курахово. Отмечается, что триколор установили на высоте западнее Урожайной улицы, северная часть которой в настоящее время находится под контролем российских войск.

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#военные
#дом
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#солдаты
#всу
#киев
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«Это безумие»: В конгрессе США обвинили Байдена в госизмене
Тэйлор-Грин: передача Байденом ядерного оружия Украине станет госизменой
26 ноября 2024, 07:58

Фото: iStock/rarrarorro

Возможная передача ядерного оружия Украине с разрешения президента США Джо Байдена является безумной идеей, противоречащей конституции. Об этом заявила конгрессвумен США Марджори Тэйлор-Грин.
«Это безумие и полностью антиконституционно, возможно, это акт государственной измены», — написала Тэйлор-Грин в соцсети Х.

Она также задалась вопросом, не собирается ли Байден развязать ядерную войну с целью использовать это для приостановки передачи власти избранному президенту США Дональду Трампу.

Ранее газета The New York Times писала, что чиновники из США и Европы выдвинули вариант возвращения американскими властями ядерного оружия на Украину. При этом издание считает такой шаг сложным и несущим за собой ряд серьёзных последствий.

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Российские штурмовики приступили к освобождению Великой Новоселки в ДНР
Рогов: ВС РФ начали бои за освобождение Великой Новоселки в ДНР
26 ноября 2024, 07:35

Фото: iStock/Evgeny555

Российские бойцы приступили к боям за освобождение Великой Новоселки в ДНР. Об этом сообщил председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов ОП РФ Владимир Рогов, его слова передает ТАСС.
«Бои начались уже в самом населенном пункте, наши зашли, инициатива в их руках, идут активные наступательные действия внутри поселка», — сказал Рогов.

По его словам, российские штурмовики уже продвигаются с боями в самой Великой Новоселке.

Накануне в силовых структурах сообщали, что подразделения ВСУ бегут с позиций на восточной границе Великой Новоселки в южной части ДНР. Украинский военный паблик Deep State подтвердил, что российские войска уже вошли в поселок. По его данным, боевые действия уже идут в восточных кварталах.

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