Пушилин: бойцы ВС РФ освободили от боевиков ВСУ шахту Новодзержинская в ДНР
Шахту Новодзержинская в Донбассе освободили от украинских боевиков российские военнослужащие. Об этом в воскресенье, 15 июня, сообщил в Telegram-канале глава Донецкой народной республики Денис Пушилин.
«Дзержинское направление, там можно говорить, что российские войска освободили шахту Новодзержинская. И здесь наши подразделения не останавливаются, продолжают движение», — прокомментировал чиновник.Сегодня днем в Минобороны России доложили, что бойцы ВС РФ освободили от противника населенный пункт Ульяновка. В министерстве особо отметили действия группировки войск «Центр», назвав их активными и решительными. В МО РФ добавили, что враг потерял до 495 единиц живой силы и ряд техники. Российская спецоперация в Донбассе продолжается.