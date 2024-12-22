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Российские военнослужащие почти выбили боевиков ВСУ из центра Курахово в Донбассе, проинформировал в Telegram-канале глава региона Денис Пушилин.
«Курахово: <…> мы видим, что там наши подразделения уже из высотной застройки, из центра города, противника практически выбили», — прокомментировал чиновник.
Перед этим Пушилин сообщил о продвижении бойцов ВС РФ у Дзержинска. Ожесточенные бои продолжаются.
В конце февраля 2022 года боевики ВСУ усилили обстрелы мирных граждан Луганской и Донецкой народных республик (ЛДНР). Руководство теперь уже российских регионов обратилось к Москве за помощью в отражении агрессии со стороны украинских неонацистов.
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Никита Кротов