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Пушилин сообщил новости из Курахово в ДНР

Глава ДНР Пушилин: бойцы ВС РФ почти выбили боевиков ВСУ из центра Курахово
Фото: istockphoto/zim286

Фото: istockphoto/zim286

Российские военнослужащие почти выбили боевиков ВСУ из центра Курахово в Донбассе, проинформировал в Telegram-канале глава региона Денис Пушилин.
«Курахово: <…> мы видим, что там наши подразделения уже из высотной застройки, из центра города, противника практически выбили», — прокомментировал чиновник.

Перед этим Пушилин сообщил о продвижении бойцов ВС РФ у Дзержинска. Ожесточенные бои продолжаются.



В конце февраля 2022 года боевики ВСУ усилили обстрелы мирных граждан Луганской и Донецкой народных республик (ЛДНР). Руководство теперь уже российских регионов обратилось к Москве за помощью в отражении агрессии со стороны украинских неонацистов.

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Нардеп Рады раскрыл, зачем Зеленскому конфликт на Украине
Дубинский: продолжение украинского конфликта удерживает Зеленского у власти
22 декабря 2024, 22:07

Фото: istockphoto/al_la

Владимир Зеленский удерживает власть за счет продолжения украинского конфликта, заявил нардеп Верховной рады Александр Дубинский в Telegram-канале. Он уточнил, что боевые действия позволяют главе киевского режима безгранично обогащаться. Именно такой смысл, по словам Дубинского, приобрел конфликт после провального наступления ВСУ в прошлом году.
Нардеп резюмировал, что Зеленский действует в интересах американских демократов.

Перед этим отставной подполковник США Дэниел Дэвис раскрыл Зеленскому принцип лидерства. Офицер прямо указал, что должен сделать украинский политик.

Полномочия Владимира Зеленского истекли в мае 2024 года, однако тот узурпировал власть в стране при помощи военного положения и отказа от переговоров с Россией.

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Пушилин сделал заявление об СВО
Глава ДНР Пушилин: ВС РФ продвигаются у Дзержинска, бои идут в районе шахты
22 декабря 2024, 21:15

Фото: istockphoto/Anna_Anikina

Российские войска с тяжелым боем продвигаются у Дзержинска (Торецка) в Донбассе, заявил в Telegram-канале глава региона Денис Пушилин. Он подчеркнул, что основные боестолкновения начались у города.
«Дзержинск также в центре внимания. Там уже в районе терриконов, в районе города, основные бои развернулись, а также в районе шахты. Я вам скажу: с тяжелыми боями, но все-таки продвигаются наши подразделения вперед», — прокомментировал Пушилин.

Чиновник добавил, что продвижение ВС РФ есть на краснолиманском направлении и в Часовом Яре.

Российская спецоперация на Украине продолжается с 24 февраля 2022 года, когда боевики ВСУ усилили обстрелы Донецкой народной республики. Конечная цель боевых действий — денацификация и демилитаризация Украины.

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«Выдернем ковер из-под ног»: в США заявили о достижимости сделки по Украине
Салливан: на украинский конфликт может повлиять Трамп
22 декабря 2024, 21:14

Фото: istockphoto/Vacclav

Новоизбранный американский президент Дональд Трамп после вступления в должность может помочь достичь договоренностей по урегулированию конфликта на Украине. Об этом рассказал журналистам CNN помощник действующего хозяина Белого дома по вопросам нацбезопасности США Джейк Салливан.
«…Дональд Трамп выражал убеждение, что он должен получить хорошую сделку для Америки, а хорошая сделка для Америки означает, что нам нужны рычаги воздействия, и таким рычагом является продолжающаяся военная помощь Украине. (…) Но если мы выдернем ковер из-под ног Украины (…) в конечном счете это нанесет значительный ущерб интересам Америки в долгосрочной перспективе», — сказал представитель официального Вашингтона.

Перед этим журналист The Wall Street Journal Ян Ловетт рассказал, что понадобится киевскому режиму, чтобы быть конкурентоспособным по отношению к российскому военно-промышленному комплексу. Обозреватель обозначил несколько факторов, доставляющих Украине ощутимые сложности с производством вооружений.

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В США ответили, что нужно Украине, чтобы догнать ВПК России
WSJ: Украине нужны годы и миллиарды долларов, чтобы догнать ВПК России
22 декабря 2024, 19:59

Фото: istockphoto/undefined undefined

Чтобы создать конкуренцию российскому военно-промышленному комплексу, Украине потребовались бы годы и многомиллиардные суммы в долларах, считает журналист The Wall Street Journal Ян Ловетт.
«Украине потребовались бы годы и миллиарды долларов, чтобы построить оружейную промышленность такого масштаба, как в России», — сказано в материале.
Отмечается, что действия бойцов ВС РФ в зоне спецоперации усложнили для Киева массовое производство современных вооружений. Издержки Украины значительно увеличиваются на фоне отключения электричества и необходимости пользоваться генераторами.

Накануне сообщалось, что украинская сторона модернизирует управление дронами с помощью искусственного интеллекта.

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В Совфеде оценили послание Трампа Зеленскому
Сенатор Совфеда Карасин: Дональд Трамп мог призвать Зеленского к миру
22 декабря 2024, 19:42

Фото: istockphoto/Andrey Zhuravlev

Будущий президент США Дональд Трамп, вступающий в должность в январе, мог призвать главу киевского режима Владимира Зеленского к миру. Свое мнение на этот счет «Ленте.ру» высказал член комитета Совфеда по международным делам Григорий Карасин.
«Я бы не стал исключать такое послание, другой вопрос, что я не могу подтвердить это. Но если такое послание было действительно направлено, оно достаточно реалистично», — сказал собеседник.
Перед этим нардеп украинского парламента Александр Дубинский отмечал, что Дональду Трампу достаточно лишить Киев финансирования, вооружений и наложить на руководство Украины ограничения для завершения конфликта. Эти шаги нардеп назвал «рецептом остановки» боевых действий.

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На Украине сообщили о стрельбе в военкомате Одессы
Нардеп ВРУ Дмитрук сообщил о стрельбе в военкомате Одессы
22 декабря 2024, 19:08

Фото: istockphoto/Iryna Imago

Стрельба, в результате которой погиб мужчина, произошла в одесском военкомате. Как уточнил нардеп Верховной рады Артем Дмитрук, погибший пытался отбить собственного сына. По информации депутата, «отец получил пулю и умер на месте».
Парламентарий резюмировал, что убийства в украинских военкоматах стали нормой.

Мобилизация на Украине началась с 24 февраля 2022 года. Людей насильно отправляют на фронт, хватая с работы или с публичных мероприятий. Украинцы призывного возраста пытаются любыми путями покинуть страну. Есть даже те, кто применяет огнестрельное оружие против военных.

Перед этим нардеп украинского парламента Александр Дубинский опубликовал «рецепт» урегулирования конфликта на Украине.

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#военком
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На Украине назвали «рецепт остановки» конфликта
Нардеп Дубинский перечислил шаги Трампа по урегулированию конфликта на Украине
22 декабря 2024, 18:16

Фото: istockphoto/Silent_GOS

Конфликт на Украине завершится за сутки, если новоизбранный американский президент Дональд Трамп запретит Киеву пользоваться западным оружием, остановит финансовую помощь и введет ограничения против украинского руководства. Об этом в Telegram-канале написал нардеп Верховной рады Александр Дубинский.
«Вы хотели рецепт остановки войны за 24 часа? Вот он. Достаточно отозвать решение на использование дальнобойного оружия (руками Франции и ВБ (Великобритании. — прим. ред.), ограничить работу Starlink, и увязать финпомощь и поставку вооружений с прекращением огня. Плюс, как я уже говорил, санкции против «решал» и «кошельков», — сказано в публикации.
Дубинский резюмировал, что Трампу предстоит принять сложные решения против главы киевского режима Владимира Зеленского, однако все проще, нежели может показаться.

Дональд Трамп вступит в должность в январе грядущего года. Эксперты предполагают, что с его приходом начнутся российско-украинские переговоры.

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#новости
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«Цветет и пахнет»: в Раде обвинили ВСУ в коррупции
Нардеп ВРУ Безуглая: в развале ВСУ виноват генералитет и коррупция
22 декабря 2024, 17:57

Фото: istockphoto/Multipedia

В развале украинских войск виновен генералитет с его решениями и коррупцией, заявила в Telegram-канале нардеп Верховной рады Марьяна Безуглая.
«Перед закрытыми глазами генералов цветет и пахнет коррупция… (…) Армия разваливается и гниет именно из-за качества менеджмента и решений, принимаемых наверху», — сказано в публикации.

Безуглая подчеркнула, на передовую отправляются реальные специалисты, которые не являются интриганами и не могут подкупить. А вот противоположные личности сидят в тыловиках.

По мнению нардепа, люди должны заниматься своим делом, при этом совершенствуясь. Их не нужно отправлять на верную погибель не по специальности, заключила Безуглая.

Перед этим украинские пограничники назвали количество людей, пересекших госграницу за сутки.

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#верховная рада
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#война
#сво
#новости
#коррупция
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Стало известно о планах НАТО против России
Telegraph: НАТО хочет использовать проект Rail Baltica против России
22 декабря 2024, 17:36

Фото: istockphoto/Perytskyy

Проект Rail Baltica по строительству высокоскоростной железной дороги протяженностью 805 километров планирует использовать альянс НАТО против России. Как пишут обозреватели Telegraph, дорога будет связывать балтийские страны и центральную часть Европы.
«Rail Baltica, проект стоимостью в несколько миллиардов евро, изначально планировался как символ проевропейской ориентации Эстонии после распада Советского Союза и ее последующего вступления в ЕС и НАТО <...> Однако железная дорога приобрела новое и важное назначение: если между Москвой и НАТО начнется война, ее можно будет использовать для быстрой переброски войск и техники из центра Европы к границе с Россией», — сказано в материале.

По словам главы отдела коммуникаций проекта Прийта Пруула, Rail Baltica сократила бы до одних суток доставку оборудования и военной техники. Он резюмировал, что проект является стратегически важным.

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