Пушилин: Украина может устроить теракты, чтобы помешать выборам

Фото: kremlin.ru
Киевский режим может попытаться устроить теракты, чтобы помешать проведению выборов президента в Донецкой Народной Республике, об этом заявил глава региона Денис Пушилин в интервью для «Россия 24».
Пушилин заявил, что адреса избирательных пунктов не будут предаваться публичной огласке, чтобы помешать киевскому режиму спланировать теракты и обстрелы.
Напомним, президентские выборы в России в 2024 году будут проходить три дня — с 15 по 17 марта. Нынешний глава государства Владимир Путин баллотируется на новый срок в качестве самовыдвиженца.
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«К сожалению, этого мы можем ожидать с стороны Украины. И сейчас все соответствующие службы работают в плане подготовки, в плане недопущения подобных ситуаций», — отметил Пушилин.
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Евгения Парфентьева